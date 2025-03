Hyvän arjen rakentajat -ohjelma laajenee – Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö ja Helsingin kaupunki aloittavat pitkäjänteisen yhteistyön

Hyvän arjen rakentajat -ohjelma on toiminut Vantaan Havukoskella kahden vuoden ajan rakentaen elävää ja yhteisöllistä Havukoskea alueen ihmisten kanssa. Alueen lapsille, perheille, nuorille ja ikääntyneille on järjestetty toimintaa ja tarjottu palveluita ohjelman puitteissa.



”Tulokset ovat olleet niin lupaavia, että säätiö on päättänyt laajentaa ohjelmaa, ja kumppaniksi valikoitui Helsinki”, kertoo Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Kyseessä on ainutlaatuinen julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö. Ohjelmassa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Helsingin kaupunki, kolmannen sektorin järjestöt ja muut säätiökumppanit rakentavat uudenlaista tapaa tukea kaupunkilaisia.

Helsingin pormestari korostaa yhteistyön merkitystä.

”Yhteistyön aloittaminen Sohlbergin säätiön kanssa on hieno mahdollisuus Helsingille! Tavoitteenamme on rakentaa yhteisöllisiä kaupunginosia yhdessä asukkaiden kanssa niin, että koulut, nuorisotyö ja kaupungin palvelut tekevät tiiviisti yhteistyötä keskenään sekä järjestöjen kanssa. Ohjelman ja sen toimien vaikuttavuuden mittaaminen on olennainen osa kokonaisuutta tässä useamman vuoden mittaisessa yhteistyössä”, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.

Malmi ja Tapulikaupunki ohjelman uusia alueita

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön ja Helsingin kaupungin välisissä keskusteluissa pyrittiin löytämään alueita, joilla olisi tarvetta palveluille. Malmi ja Tapulikaupunki valikoituivat ohjelman uusiksi alueiksi Helsingin kaupungin esityksestä.

“Perusopetus ja nuorisotyö ovat keskeisiä palveluja lasten ja nuorten elämässä ja etsimme uusia tapoja tehdä yhteistyötä niiden kehittämiseksi. Olemme hyvin sitoutuneita tähän pitkäjänteiseen yhteistyöhön”, sanoo perusopetusjohtaja Ville Raatikainen.

Ville Raatikaisen mukaan alueiden valinnassa määräsi kokonaisuus, alueiden tarpeet ja se, ettei näillä alueilla ole ollut vastaavaa toimintaa entuudestaan.

“Helsingin kaupunki on viime vuosina panostanut merkittävästi nuorisotyöhön ja lisännyt nuoriso-ohjaajien määrää. Tämän rinnalla tarvitsemme ehdottomasti kolmatta sektoria, joka tuo sellaista osaamista ja toimintamalleja, joita välttämättä kaupungilla ei itsellään vielä ole”, sanoo apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

Rahoituksen lopullinen määrä varmistuu, kun alueiden tarpeet tunnetaan

”Pidän erittäin merkittävänä, että aloitamme yhteistyön Sohlbergin säätiön kanssa. Ohjelman aikana alueilla tullaan vahvistamaan työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi”, sanoo apulaispormestari Johanna Laisaari.

“Erityisen tärkeää on, että työtä tehdään yhdessä kaupungin, järjestöjen ja alueiden asukkaiden kanssa. Tämä lisää paitsi osallisuutta, mutta myös yhteisöllisyyttä.”

Keväällä 2025 Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö ja Helsingin kaupunki toteuttavat palvelumuotoiluprosessin, jossa pohditaan, miten Malmin ja Tapulikaupungin asukkaille voidaan tuottaa mahdollisimman paljon hyvinvointia. Alueiden asukkaiden kanssa keskustellaan työpajoissa kevään aikana.

”Meneillään olevassa Vantaan Havukosken Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa olemme tarjonneet ihmisille muun muassa harrastuksia, työmahdollisuuksia ja monenlaista apua mielen hyvinvointiin. Voimme hyödyntää kokemuksia, mutta eri alueilla voi olla hyvin erilaiset tarpeet”, sanoo Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Kun Malmin ja Tapulikaupungin asukkaiden tarpeet ja toiveet tunnetaan, aloitetaan neuvottelut kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Järjestöt toteuttavat palvelut ja toiminnan alueilla.

Syksyllä 2025 tiedetään mitkä järjestöt vastaavat palveluiden toteutuksesta, ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö tekee päätöksen rahoituksen suuruudesta seuraavalle kolmelle vuodelle.