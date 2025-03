Jenkkifutiksen EM-turnaus lokakuussa Saksan Krefeldissä

Euroopan parhaat miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueet kamppailevat mestaruudesta 25.–28. lokakuuta 2025. Joukkueet lunastivat paikkansa lopputurnaukseen voittamalla omat lohkonsa vuoden 2024 alkusarjassa.

Suomen ja Italian kohtaaminen avaa turnauksen

Final Four -turnaus alkaa lauantaina 25. lokakuuta klo 15, kun Suomi ja Italia kohtaavat Benrath Stadionilla, Düsseldorfissa. Samana iltana klo 19 Itävalta ja Saksa taistelevat toisessa välieräottelussa Grotenburg Stadionilla, Krefeldissä. Välierien voittajat etenevät mestaruusotteluun, joka pelataan tiistai-iltana 28. lokakuuta Krefeldissä. Pronssiottelu pelataan samana päivänä samalla stadionilla ennen finaalia.

Suomi historian menestynein joukkue

Suomen miesten maajoukkue on amerikkalaisen jalkapallon Euroopan menestynein joukkue voitettuaan eniten mestaruuksia ja mitaleja. Suomi on kruunattu Euroopan mestariksi viisi kertaa: vuosina 1985, 1993, 1995, 1997 ja 2000.

Euroopan mestaruusturnaus on järjestetty vuodesta 1983 alkaen 16 kertaa, ja Suomi on yltänyt loppuotteluun peräti kymmenen kertaa. Mitalisijoille Suomi on sijoittunut lähes kaikissa turnauksissa, jääden mitaleitta vain kahdesti.

Suomi selvitti tiensä lokakuun Final Four -turnaukseen voittamalla syksyllä 2024 vieraspelissä Tšekin 28–6 ja kotikentällä Vantaalla Ranskan niukasti 10–9.

Final Four -otteluohjelma:

Lauantai 25. lokakuuta:

Suomi vs. Italia, Benrath Stadion, Düsseldorf klo 15

Itävalta vs. Saksa, Grotenburg Stadion, Krefeld klo 19

Tiistai 28. lokakuuta: