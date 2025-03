MTK:n tavoitteena panostukset kuntien elinvoimaisuuteen

Kunta- ja aluevaalit järjestetään huhtikuussa ensimmäistä kertaa samaan aikaan. Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävien julkisten hankintojen arvo nousee miljardeihin euroihin vuodessa. Järkevin valinta on ohjata rahavirrat oman elinvoimaisuuden tukemiseen.

"Aina ei välttämättä hoksata, kuinka paljon julkisiin hankintoihin voi vaikuttaa ja kuinka suuri vaikutus niillä on. Kannattaako painottaa enemmän laatua kuin hintaa? Valintojen kerrannaisvaikutukset näkyvät hankintaketjuissa ja teollisuudessa," Tiina Perho linjaa.

Paikallisen tuotannon tukemisella on myös laajempi merkitys: tukemalla suomalaista tuotantoa taataan korkea ruuan omavaraisuusaste ja suomalaisten ruokaturva. Kotimaiset hankinnat voidaan varmistaa kunnan hankintastrategiassa.

Julkisten hankintojen lisäksi elinvoimaisuutta tukevat onnistunut kaavoitus, yrittäjämyönteinen politiikka ja salliva rakennusjärjestys. Kunnilla ja sitä kautta kuntapäättäjillä on paljon valtaa kaavoituksen suhteen, ja kaavoituksella voidaan varmistaa alueen potentiaalin hyödyntäminen.

"Kuntapäättäjillä on suuri valta ja mahdollisuus vaikuttaa kunnan maankäyttöön. Onnistuessaan kaavoitus tukee elinkeinojen kehittymistä. Päättäjän on syytä perehtyä myös rakennusjärjestykseen, joka on tärkeä maankäyttöön liittyvä työkalu," sanoo puheenjohtaja Juha Marttila.

Maa- ja metsätalous ovat merkittäviä toimialoja monessa kunnassa. Omaisuuden suojan suhteen kunnan päätöksenteossa on käytettävä maalaisjärkeä. Metsien käyttöä ei tule rajoittaa ilman asianmukaista korvausta ja haja-asutusalueelle rakentaminen kannattaa sallia.

Alue- ja kuntavaalien vaalipäivä on 13. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on kotimaassa 2.–8. huhtikuuta ja ulkomailla 2.–5. huhtikuuta.

