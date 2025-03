Kouvolan Lakritsi ja Friidu yhdistävät voimansa: onko tässä vuoden kiinnostavin jäätelötuutti?

Sweet Liquorice -lakritsituutti yhdistää rapean vohvelin, Kouvolan Lakritsi -jäätelön, suolaisen lakritsikastikkeen ja lakritsirakeet ainutlaatuiseksi makuelämykseksi. Jäätelön aito lakritsin maku tulee Kouvolan Lakritsin yksinoikeudella valmistamasta lakritsijauheesta, joka maustaa myös legendaariset lakupalat. Jäätelöuutuus on osa Friidun kevään uutuusvalikoimaa, johon kuuluvat myös Crunchy Caramel -tuutti ja Double Raspberry Swirl -puikko.

Nuoret haastavat kuluttajatottumuksia

Kasvipohjaisten jäätelöiden kasvanut määrä pakastealtaissa herättää yhä monenlaisia tunteita. Kuluttajat eivät halua tehdä kompromisseja herkuttelun suhteen, ja siksi kestävyysarvot saattavat unohtua pakastealtaalla: Friidun vielä julkaisemattomassa tutkimuksessa* sekasyöjien kiinnostus jäätelöön vähenee yli 60 %, mikäli se merkitään kasvipohjaiseksi. Vastaava luku jogurtille on vain 34 %.



Friidun strategia poikkeaa muista kasvipohjaisten tuotteiden valmistajista: jäätelöitä lähdettiin kehittämään maku edellä, ja kasvipohjaisuus selviääkin vasta sisällysluettelosta.



“Päätöksemme piilottaa kasvipohjaisuus jakaa mielipiteitä. Usein se johtaa positiiviseen yllätykseen, kun asiakkaat eivät maistamisen jälkeen usko kuulemaansa. Luotamme siihen, että laatu puhuu puolestaan”, kertoo Friidun liiketoimintajohtaja Annika Ikonen.

Perinteet ja uudistuminen käsi kädessä