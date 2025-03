Säästä sähkölaskussa - kokeile näitä vinkkejä ja jaa omasi

Omalla toiminnalla on suurin vaikutus sähkölaskuun

Suomalaiset kilpailuttavat ahkerasti sähkösopimuksiaan1. Osa tekee kilpailutuksen silloin, kun kiinteähintainen sähkösopimus lähestyy määräaikaisen sopimusajan loppua ja on aika tehdä uusi sopimus. Osa suomalaisista taas tarkkailee jatkuvasti pörssisähkösopimusten marginaaleja ja vaihtaa sähkön myyjää aina kun tarjolla on ilmaisia kuukausimaksuja tai alempia marginaaleja. Sähkösopimuksen hinta on kuitenkin tietyssä määrin rajallinen tapa pienentää sähkölaskun suuruutta – sen sijaan suurin vaikutus on kodin energiataloudella, arjen ratkaisuilla ja kulutuksen ohjaamisella oikeaan ajankohtaan.

Kuinka paljon sähkölaskussa voi säästää?

Erilaisiin koteihin ja erilaisille kuluttajille sopivat hyvin erilaiset sähkösopimukset ja sähkön säästötavat. Kerrostaloasunnoissa sähkönkulutus on usein pientä, joten sähkön kilpailutuksella ja kulutusta vähentämällä voi säästää joitain kymmeniä euroja vuodessa. Rivitaloasunnoissa ja omakotitaloissa kilpailutuksella ja varsinkin kulutuksen vähentämisellä voi säästää jopa satoja euroja vuodessa. Vihreä Älyenergian keräämään dataan pohjautuen sähkökriisin aikana eräät sähkölämmitteiset kotitaloudet onnistuivat vähentämään sähkönkulutustaan jopa yli 60 prosentilla. Datan mukaan pelkällä sähkönkäytön optimoinnilla, eli sähkön käytön ajoittamisella, voidaan pienentää sähköenergiasta maksettua hintaa jopa noin 1 snt/kWh, kun käytössä on pörssisähkösopimus. Sähkölämmitteisessä 16 000 kWh sähköä vuodessa kuluttavan omakotitalon optimoinnin vaikutus voi olla siis jopa 160 € vuodessa. Kun sähkön sopimuksen valinnan, kulutuksen vähentämisen ja käytön optimoinnin yhdistää ja mukaan lisää esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotetun oman sähkön, on sähkölaskussa mahdollisuus säästää useita satoja euroja vuodessa.

Suomen Energiaälykkäin Koti -kampanja etsii älykkäitä tapoja kuluttaa ja säästää - jakamalla omat ratkaisusi voit voittaa 1000 € sähkölahjakortin

Motiva, Martat ja Vihreä Älyenergia ovat jo pitkään tahoillaan tehneet työtä suomalaisten energiankulutuksen seurantaan, opastukseen ja säästämiseen liittyen. Motiva tarjoaa maksutonta energianeuvontaa, Martat antaa neuvoja ja kouluttaa kotitalouden energiankäytössä ja Vihreä Älyenergia tarjoaa ilmaiseksi sähkösovelluksen jokaisen suomalaisen käyttöön sähkösopimuksesta riippumatta. Nyt ne etsivät yhdessä suomalaisten kotitalouksien älykkäitä ratkaisuja käyttää energiaa tehokkaasti, säästäväisesti ja ympäristöystävällisesti. Suomen Energiaälykkäin Koti -kampanja järjestetään kilpailuna, johon voi ottaa osaa kuka tahansa kerrostalo- tai luhtiasunnon, rivitaloasunnon tai pari-, omakoti- tai erillistalon asuttaja. Kilpailun osallistujat kertovat omista ratkaisuistaan ja ottavat käyttöönsä Älyenergia-sovelluksen antaen samalla luvan oman sähkönkulutustietonsa keräämiseen ja analysointiin. Osallistujien kesken on tarjolla 1 000 euron lahjakortti, jonka voittaja voi käyttää valitsemaansa Vihreä Älyenergian fossiilivapaaseen sähkösopimukseen. Kilpailun finalistit valitsee kolmihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat Motivan kuluttajien energianeuvonnasta asiantuntija Minna Tolvanen, Marttojen pääsihteeri Marianne Heikkilä ja Vihreä Älyenergian toimitusjohtaja Kalle Nevala. Lopullinen voittaja valitaan yleisöäänestyksellä kolmesta tuomariston valitsemasta finalistista.

Nappaa tästä energiaälykkäät tavat säästää

Suomalaisilla kotitalouksilla on teoreettisesti mahdollista säästää merkittävä määrä sähköä vuositasolla. Tässä Motivan, Marttojen ja Vihreä Älyenergian vinkkejä:



Säästä lämmityksessä: Lämmitys on suurin yksittäinen sähkönkulutuksen lähde kotitalouksissa. Jo yhden asteen lasku sisälämpötilassa voi vähentää lämmitysenergian kulutusta noin 5 % vuodessa. Tämä voi tarkoittaa yli tuhannen kilowattitunnin ja yli sadan euron säästöä sähkölämmitteisissä taloissa. Mieti myös, pitääkö kaikkien tilojen olla lämpimiä vai voiko joissain tiloissa olla alempi lämpötila.

Käyttöajankohdan optimointi: Valitsemalla pörssisähkösopimuksen ja siirtämällä sähkönkäyttöä edullisemmille tunneille voidaan saavuttaa jopa 20–30 % säästöjä sähkölaskussa, riippuen kotitalouden kulutustottumuksista ja käytössä olevista laitteista. Ilmaisella Älyenergia-sovelluksella näet pörssihinnat ja miten sähkönkulutuksesi osuu edullisemmille tunneille. Voit käyttää apunasi myös älytoimintoja ja hintailmoituksia.

Energiatehokkaat laitteet: Laitehankintoja tehdessä valitse energiatehokas laite ja säästä sähkön kulutuksessa. Myös laitteiden ja koneiden huolto on tärkeää, sillä esimerkiksi iäkkään ilmalämpöpumpun huolto parantaa sen tehokkuutta.

Aurinkopaneelit ja omavaraisuus: Aurinkopaneelien käyttö voi vähentää markkinoilta ostetun sähkön määrää merkittävästi, erityisesti kesäkuukausina. Tämä voi pienentää vuosittaista sähkönkulutusta jopa 30–50 %, riippuen paneelien kapasiteetista ja kotitalouden kulutuksesta.

Kodin arjen toimintatavat: Vähentämällä vedenkulutusta, saunomalla oikein ja käyttämällä kodinkoneita järkevästi voi pienentää energiankulutusta ja säästää merkittävästi. Esimerkkinä vaikkapa astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen oikeanlainen täyttö sekä lieden ja uunin tehokas käyttö.

Kodin rakenteelliset parannukset: Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen, lisäeristäminen ja ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen ovat pitkäaikaisia keinoja pienentää energiankulutusta.

Säännöllinen energiankulutuksen seuranta ja toimenpiteet: Sähkölämmittäjät, jotka seuraavat säännöllisesti omaa energiankulutustaan ja saavat energianeuvonnasta ajankohtaiset säästövinkit ja ohjeita energiatehokkuuden parantamiseen, voivat säästää yli 10 % talvikuukausien sähkönkulutuksesta2. Energianeuvonnan uutiskirjeen voi tilata täältä: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/asiaa_energiasta_-uutiskirje_kuluttajille

Tutustu kisaan Suomen Energiaälykkäin Koti -sivustolla: https://energiakisa.fi

1 Sähkön kilpailuttamiseen ja vertailun liittyviä hakuja tehtiin kuukausitasolla parhaimmillaan yli 140 000 kertaa (Google)

2 Motivan tutkimus 2024