Vamos-valmennus tuo toivoa nuorille: 50 % siirtyi työ- ja koulutuspoluille vuonna 2024

Nuorten hyvinvointi, mielenterveys ja syrjäytyminen ovat olleet yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä jo pitkään. Vuonna 2024 avoimien työpaikkojen määrä laski, ja alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4100 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Diakonissalaitoksen Vamos-valmennus on osoittanut tarpeellisuutensa tukemalla haavoittuvassa asemassa olevia 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulutusta ja työelämää. Vuonna 2024 Vamoksen toiminnassa oli mukana ennätykselliset 3289 nuorta, joista 2089 sai intensiivistä valmennusta.

Vamos-valmennus auttaa nuoria menestymään haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa

Vuoden 2024 tulokset osoittavat, että Vamos tavoittaa erittäin hyvin haavoittuvassa asemassa olevia nuoria. Palvelun päättäneistä nuorista 50 prosenttia siirtyi työ- ja koulutuspoluille, mikä on merkittävä saavutus, erityisesti huomioiden työllisyyskehityksen heikkenemisen ja nuorten työttömien määrän kasvun Suomessa. Nuorten hyvinvointia arvioitiin Tulostähti-arviointityökalulla, ja suurimmat positiiviset muutokset tapahtuivat mielenterveyden, luottamuksen ja toivon sekä identiteetin ja itseluottamuksen osa-alueilla.

"Valmennuksessa on korostunut myös nuorten kannattelu, koska jatkopoluille pääseminen on vaikeutunut. Työhön tai edes työkokeiluun on vaikea päästä, ja samalla palveluja vähennetään. Silloin tärkeäksi nousee valmennuksen aikana opittujen valmiuksien ylläpito ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen”, sanoo Vamoksen palvelualuejohtaja Jenni Oliveira Diakonissalaitokselta.

Vamos on tärkeä osa nuorta tukevaa ekosysteemiä hyvinvointialueilla ja kunnissa. Vuonna 2024 palvelussa päättäneiden nuorten osalta yhteiskunnallinen hyöty nousi 2,17 miljoonaan euroon ensimmäisen tarkasteluvuoden aikana.

Lataa raportti: Vamoksen vuosi 2024 (pdf)

Vamos on Diakonissalaitoksen nuortenpalvelu, joka tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulutusta ja työelämää. Toiminta perustuu kiireettömään kohtaamisen ja nuoren tilanteesta lähtevän yksilöllisen tuen voimaan. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, ja tukea saa niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun, juuri niihin itselle tärkeimpiin asioihin. Vamos toimii 11 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle ja toiminta on nuorelle aina maksutonta. Vaikuttavuusseura ry palkitsi Diakonissalaitoksen Vamoksen Vuoden yhteiskunnallisena vaikuttavuustekona vuonna 2021.