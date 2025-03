KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto kipusi positiiviseksi, vaikka markkina-arvojen lasku jatkui vuonna 2024

KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri kevät 2024: Kiinteistösijoitusmarkkinoiden hiljaiselo jatkuu 15.5.2024 15:53:56 EEST | Tiedote

KTI Markkinakatsaus on julkistettu 15.5.2024. Kiinteistökauppamarkkinoilla kuluva vuosi on käynnistynyt ennätyshiljaisen viime vuoden tapaan varsin hitaasti. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot ovat kautta linjan laskeneet. Arvojen laskun arvioidaan hiljalleen lähentävän ostajien ja myyjien hintanäkemyksiä ja edesauttavan kaupankäynnin viriämistä, mutta vain jos korot lähtevät odotettuun laskuun. Nykyinen taloustilanne varjostaa myös vuokramarkkinoiden tilannetta. Toimistokiinteistöjen kysyntää painaa sekä heikko talouskehitys että yritysten vähenevä tilatarve, mikä heikentää toimistokiinteistöjen asemaa sijoitusmarkkinoilla. Vuokra-asuntomarkkinoita painaa pääkaupunkiseudun asuntojen ylitarjonta, joka helpottunee melko pian uudisrakentamisen vähyyden myötä. Vahvin sijoituskysyntä on alkuvuonna kohdistunut liike- ja tuotannollisiin kiinteistöihin.