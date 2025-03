Kaikille turvallinen keskusta! -ilta Laurentius-salissa ti 25.3. klo 18-20

Kaikille turvallinen keskusta! -illan aikana asukkaat pääsevät vaikuttamaan kaiken ikäisten lohjalaisten turvallisuuteen keskustan alueella. Tapahtuma on suunnattu ydinkeskustan ja lähialueiden, kuten Ojamon, Moision, Roution ja Nummentaustan asukkaille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Illan teemoja ovat kiusaaminen ja kiusaamiseen puuttuminen eri ikäisten elinympäristöissä sekä keskusta-alueen palveluiden kehittäminen ja niiden koetun turvallisuuden parantaminen. Suositeltu ikäraja Kiusaamisesta KIPU -luennolle on 16 vuotta. Luennon aikana lapsille järjestetään mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ikään sopivalla tavalla. Tapahtuma on pääsymaksuton, mutta siihen tulee ilmoittautua Lohjan kaupungin verkkosivuilla. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tilaisuuden järjestävät Lohjan kaupunki ja Kiusaamisesta KIPU ry.

Ohjelma:

18.00 Tilaisuuden avaus

18.05 Kiusaamisesta KIPU -luento: viihdetaiteilija Mikko Kartano & nyrkkeilijä Amin Asikainen

18.50 Lohjan kaupungin sivistyksen henkilöstön esittäytyminen

19.00 Ohjeistus teemapöytiin siirtymiseen:

Teemapöytäkeskustelut järjestetään Laurentius-salin aulassa. Teemapöydissä pääset keskustelemaan seuraavista teemoista: Kiusaamisen monet näkökulmat, Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö, Turvalliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä Lapset ja nuoret turvallisuuden edistäjinä. Teemapöytiin voi osallistua myös anonyymisti Webropol-kyselyllä.

19.05-20.00 Kahvitus ja teemapöytäkeskustelut

Tilaisuudesta saa poistua oman aikataulun mukaan.

Kiusaamisesta KIPU -luento striimataan Lohjan kaupungin YouTube-kanavalle.