Kemin Prismakeskus uudistuu – pitkään toivottu Ravintolamaailma avautuu syksyllä

Monipuolista kotiruokaa, makoisia pizzoja ja hyvää kahvia tuoreiden leivonnaisten kera

Prismakeskukseen on toivottu pitkään kahvila- ja ravintolapalveluita. Erilaisia vaihtoehtoja on tutkittu huolellisesti ja asiakkaiden toiveita on kuunneltu tarkalla korvalla.

– Syksyllä Kemin Prismakeskukseen avattavat Pizza & Buffa-ravintola ja Presso-kahvila ovat jo asiakkaidemme kestosuosikkeja Oulussa, Rovaniemellä ja Torniossa. Pizza & Buffa tarjoaa herkullisia pizzoja ja laadukasta kotiruokaa noutopöydästä. Valikoimastamme löytyy kaikkea raikkaista salaateista maukkaisiin pizzoihin, unohtamatta tietenkään makeaa jälkiruokasirkusta. Pizza & Buffan monipuolinen valikoima tarjoaa maukkaan ruokailuhetken moneen makuun, olipa kyse sitten lounashetkestä tai koko perheen ruokailusta kauppareissun yhteydessä. Ravintolasta on myös helppo hakea laadukas pizza kotiin nautittavaksi. Pressossa asiakkaamme voivat nauttia hyvästä kahvista ja tuoreista leivonnaisista ostosten lomassa tai evääksi haettuna, sanoo Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan projektipäällikkö Heidi Koponen.

– Uuden ravintolapäällikön rekrytointi on nyt käynnissä ja lisäksi tulemme palkkaamaan noin 15 työntekijää ravintola- ja kahvilatyöntekijän tehtäviin. Näiden tehtävien osalta haku avautuu loppukevään aikana ja hakea voi osoitteessa arina.fi/avoimettyopaikat, Koponen vinkkaa.

Laajempi valikoima Prismasta - Sokos.fi:n tuotteet kätevästi mukaan samalla ostosreissulla

Myös Prisman sisällä tehdään uudistuksia. Muutosten myötä Prisman valikoima kasvaa noin 500 tuotteella, joista merkittävimmät parannukset tulevat kauneuden ja hyvinvoinnin tuotteisiin, terveystuotteisiin sekä juoma- ja makeisvalikoimiin.

– Valikoiman laajentaminen kauneuden ja hyvinvoinnin tuotevalikoimissa on noussut erityisen vahvasti esiin asiakastoiveissa Emotionin Tornioon siirtymisen jälkeen. On mahtavaa, että pääsemme vastaamaan näihin toiveisiin. Lisäksi pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme Kemissä Sokoksen laajat valikoimat vaatteista kosmetiikkaan ja kodin sisustukseen, kun asiakkaat voivat tilata tuotteet sokos.fi:stä ilman toimituskuluja ja noutaa maksutta Prisman lokerikosta kauppareissulla, kertoo prismajohtaja Katja Savilakso.

Uusia palveluita ja parannuksia asiointimukavuuteen

Uudistuksen yhteydessä Prismakeskuksessa avaavat ovensa kevään aikana Musti & Mirri sekä Silmäasema. Prismakeskuksen nykyiset vuokralaiset S-Pankki, Alko, Kultajousi, Mehiläinen, Sun Suutari, Pelaamo Veikkaus ja Nissen jatkavat nykyisillä paikoillaan.

Tilamuutosten yhteydessä lisätään ja nykyaikaistetaan myös asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja WC-tiloja. Prismakeskuksen uudistustyöt toteutetaan vuoden 2025 aikana vaiheittain alkaen WC-tilojen muutoksilla. Uudistukset toteutetaan siten, että asiointi Prismakeskuksessa sujuu häiriöttä ja mahdolliset palvelukatkokset ovat lyhyitä.

– Kemin Prismakeskus on todella suosittu kauppapaikka. Liikepaikasta kiinnostuneiden yritysten kannattaa olla edelleen yhteydessä meihin, kertoo Osuuskauppa Arinan liikepaikkapäällikkö Anne Niemi.