Venäjä ei saa vaientaa liberaalien ääntä

– Kreml yrittää Putinin johdolla järjestelmällisesti eliminoida toisinajattelijoita sortamalla, pahoinpitelemällä, vangitsemalla, kiduttamalla ja tappamalla. Venäjän valtio sortaa edelleen niitä liberaaleja voimia, jotka uskaltavat kyseenalaistaa Putinin toimet ja johtajuuden. Venäjän kansa ansaitsee paremman Venäjän kuin tämä, sanovat Adlercreutz ja Henriksson.

Venäjän syyttäjänviraston mukaan ALDE-puolue on yksi EU:n Venäjä-vastaisimmista poliittisista voimista, joka on johdonmukaisesti mustamaalannut Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaa. Adlercreutz ja Henriksson muistuttavat, että Venäjä toimillaan heikentää viime kädessä itseään.

– Venäjä jatkaa itsensä eristämistä muusta maailmasta arvaamattomalla käytöksellään. Eurooppa ja Suomi ovat valmiita toimimaan. Pakotteiden seurauksena EU:ssa on tällä hetkellä Venäjän jäädytettyjä varoja yli 200 miljardin euron arvosta. Toistaiseksi vain tuottoja on käytetty, mutta nyt on ryhdyttävä toimiin, jotta nämä varat voidaan käyttää täysimääräisesti Ukrainan puolustuksen vahvistamiseen. Meidän on myös tiukennettava Venäjän vastaisia pakotteita ja pysäytettävä Venäjän varjolaivasto. Euroopan parlamentin jäsenenä ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtajana edistän näitä asioita, Henriksson sanoo.

– ALDE-puolueen jäsenenä RKP tuomitsee Venäjän toiminnan ja puolustaa jatkossakin ihmisoikeuksia, demokratiaa ja sananvapautta – asioita, joita myös Venäjän kansa ansaitsee. Liberaalien toimijoiden ääntä ei saa vaientaa Venäjällä, eikä missään muuallakaan, Adlercreutz sanoo.