Naistenpäivän kunniaksi RFSU lanseeraa uuden tuotesarjan vaihdevuosien tueksi - yli puolet naisista kärsii jokapäiväisistä oireista

RFSU tarjoaa korkealaatuisia tuotteita seksiin, parisuhteeseen, kehoon ja hyvinvointiin liittyen. Tuotteet mahdollistavat nautinnollisemman ja turvallisemman seksielämän sekä lisäävät hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua. RFSU on kondomien markkinajohtaja Pohjoismaissa omilla tuotteillaan (mm. Magic). Valikoimassa on myös liukuvoiteita, ravintolisiä, raskaus-, vaihdevuosi- ja ovulaatiotestejä, intiimihygieniatuotteita sekä seksivälineitä. Suomen RFSU Oy on ruotsalaisen RFSU AB:n tytäryhtiö. RFSU AB:n omistaa RFSU-järjestö. RFSU on seksuaaliterveyden asiantuntija jo vuodesta 1933. Lisätietoa: rfsu.com