Korjaus 6.3.2025 kello 11.58 julkaistuun tiedotteeseen: Ruuansulatuskanavan tähystyksiä keskitetään Pirkanmaalla Tampereelle ja Valkeakoskelle

Korjattu tiedote:

Pirkanmaalaisten perusterveydenhuollon mahan- ja paksusuolentähystyksiä keskitetään Tampereelle ja Valkeakoskelle. Tampereella tähystyksiä tehdään Hatanpäällä Toimenpide- ja konsultaatioyksikössä ja Tays Hatanpään Vatsakeskuksen tiloissa.

Muutos koskee Hämeenkyrön, Ikaalisten, Sastamalan, Punkalaitumen, Virtain ja Ruoveden asukkaita, joiden mahan- ja paksusuolentähystykset siirtyvät Tampereelle. Myös suolistosyövän seulonnassa positiivisen tuloksen saaneiden hämeenkyröläisten ja ikaalislaisten tähystykset tehdään jatkossa Tampereella.

Lisäksi kangasalalaisten ja pälkäneläisten mahantähystykset siirtyvät Kangasalta Valkeakoskelle, jossa on jo aiemmin tehty heidän paksusuolentähystyksensä.

Potilaan saamassa kutsussa tutkimuspaikka ohjeistetaan selvästi.

Aiemmin perusterveydenhuollon mahan- ja paksusuolentähystyksiä on tehty Tampereen ja Valkeakosken lisäksi hyvinvointialueen omana toimintana Sastamalan ja Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysasemilla sekä ostopalveluna Virroilla. Mahantähystyksiä on tehty myös Kangasalan sosiaali- ja terveysasemalla.

– Näillä asemilla väestöpohja tähystystoimintaan on ollut pieni, vaikka palveluja on tarjottu naapurikuntienkin asukkaille. Tutkimuksia on tehty vain muutamana päivänä viikossa. Asianmukaisten tähystyslaitteiden hankinta on kallista ja laitteet olisi saatava käyttöön kaikkina arkipäivinä, kertoo apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt keskittää kalliita laitteita vaativia tutkimuksia kampusalueille eli Tays Keskussairaalaan, Hatanpäälle, Sastamalaan ja Valkeakoskelle. Sastamalassa tähystysten jatkaminen olisi edellyttänyt myös erikoissairaanhoidon tähystysten tekemistä siellä. Aikaisempien kokemusten perusteella on kuitenkin havaittu, että muualta Pirkanmaalta potilaat eivät ole halukkaita hakeutumaan Sastamalaan tutkimuksiin.

– Lisäksi haluamme tarjota asiakkaille palvelua, jossa mahdollisimman usein voidaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tehdä yhden tähystyksen aikana. Esimerkiksi jos tähystyksessä huomataan polyyppeja, ne voitaisiin mahdollisimman usein poistaa heti eikä asiakkaan tarvitsisi tulla uudestaan tähystykseen, kertoo Harjuntausta.

Tähystysten keskittämisellä varmistetaan myös osaavien ammattilaisten saanti nykyisten työntekijöiden lähestyessä eläkeikää. Lisäksi Virroilla palvelua tarjonnut yritys, jolta Keiturin Sote on ostanut tähystyksiä, on lopettanut toimintansa.