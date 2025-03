Suomalaisyritykset jättävät hyödyntämättä NATO-markkinan miljardipotentiaalin – Finnish Operations Center lanseerataan ja julkaisee kirjan NATO:n liiketoimintamahdollisuuksista, mukana johtavia liike-elämän vaikuttajia ja korkea-arvoisia kenraaleja

Kansainvälisessä vertailussa Suomi jää selkeästi jälkeen muita maita NATO-markkinan potentiaalin hyödyntämisessä. NATO-hankintoihin osallistumiseen tarvittavia NCAGE-koodeja on Suomessa rekisteröity vasta noin 2000 kappaletta, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa koodeja viisi kertaa enemmän. Saksassa koodeja on rekisteröity yli 50 000. NCAGE-koodi (NATO Commercial and Government Entity Code) on yrityksille ja organisaatioille annettava kansainvälinen tunniste, joka mahdollistaa osallistumisen NATO:n hankintajärjestelmiin sekä laajemmin puolustusalan kansainvälisiin projekteihin.

Finnish Operations Center on tunnistanut kipukohdan ja rakentanut laajan asiantuntijaverkoston sekä palvelut, joiden avulla suomalaisten yritysten on mahdollista laajentua NATO-markkinaan ja päästä monikansallisiin hankkeisiin.

"Finnish Operations Center perustettiin, koska uskomme suomalaisyritysten potentiaaliin NATO-markkinoilla. Haluamme olla osaltamme viemässä osaamistamme maailmalle merkityksellisiin turvallisuus- ja puolustusalan hankkeisiin”, kertoo Finnish Operations Centerin toimitusjohtaja Teemu Anttila.

Yrityksen ensimmäisten asiakkaiden joukossa on erityisesti valmistavan teollisuuden sekä IT-sektorin yrityksiä, joille on luotu strategia ja kyvykkyydet osallistua NATO-hankintoihin.

Laajemman ymmärryksen lisäämiseksi Finnish Operations Centerin perustajat Harri Kulmala ja Teemu Anttila ovat myös kirjoittaneet asiantuntijaverkoston kanssa ensimmäisen liiketoimintapäättäjille suunnatun NATO-aiheisen tietokirjan. Kirjan kirjoittajina ovat mm. kenraaliluutnantti Kim Jäämeri, joka toimii Suomen sotilasedustajana Euroopan unionissa ja NATO:ssa, vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo, kenraaliluutnantti evp. Ilkka Korkiamäki, kenraaliluutnatti evp. Eero Pyötsiä ja kenraalimajuri evp. Jukka Sonninen. Kirjassa avataan NATO-hankintojen toimintaperiaatteet, uusien markkinoiden mahdollisuudet ja suomalaisten yritysten asema puolustus- ja turvallisuussektorilla. Lisäksi pureudutaan kyberturvallisuuteen, innovaatioihin ja vastuulliseen liiketoimintaan osana NATO-ekosysteemiä.

“Huomasimme, ettei Suomessa tai edes Euroopassa ollut vielä kattavaa, liiketoimintapäättäjille suunnattua teosta NATO:n bisnesmahdollisuuksista. Kokosimme kirjoittajiksi kahdeksan puolustusalan kokenutta asiantuntijaa, joilla on vankka toimialatuntemus", Kulmala taustoittaa.

Finnish Operations Centerin tavoitteena on tarjota suomalaisyrityksille käytännönläheistä tukea ja asiantuntemusta, jotta ne voivat navigoida ja menestyä kansainvälisillä turvallisuus- ja puolustusmarkkinoilla. Lanseerauksen ja kirjajulkaisun myötä yritys vahvistaa rooliaan alan keskeisenä toimijana ja yhteistyöverkoston rakentajana.

“NATO-jäsenyys tuo suomalaisille yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta menestyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja ymmärrystä NATO:n hankintaprosesseista. Nyt on oikea hetki suomalaisille toimijoille astua mukaan kansainväliseen puolustusmarkkinaan”, sanoo kenraaliluutnantti evp. Ilkka Korkiamäki.