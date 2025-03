Lähetysseuralle uusi maatoimisto Kambodžaan

Suomen Lähetysseura on rekisteröinyt maatoimiston Kambodžan pääkaupunkiin Phnom Penhiin. Maatoimistoon palkattu kolmen suomalaisen työntekijän vahvistukseksi neljä uutta paikallista kollegaa.

Lähetysseura on toiminut Kambodžassa 25 vuotta, jonka aikana Lähetysseuran työntekijät ovat toimineet paikalliskumppaneiden palveluksessa. Uusi maatoimisto tukee kokonaisvaltaisesti Kambodžassa tehtävää työtä.

”Maatoimiston ja uusien työntekijöidemme myötä voimme avata uusia mahdollisuuksia kumppaneillemme sekä palvella heitä erilaisia tarpeita huomioiden. Kulttuurin ja kielen tuntemuksen parantuessa voimme tehdä työtä entistä laadukkaammin”, maajohtaja Sara Latvus kertoo.

Tällä hetkellä Lähetysseuralla on Kambodžassa seitsemän kumppania. Työn pääpaino on diakonisissa teemoissa kuten lastensuojelussa, ruokaturvassa ja vammaistyössä. Kumppanien yhteistyötä tuetaan myös laajemmin Aasian alueella.

Hallinnollisesti kevyt, lisäarvolta merkityksellinen

Lähetysseuralla on yhteisymmärryssopimus Kambodžan valtion kanssa, ja järjestö on tunnustettu maassa kansainvälisenä järjestönä Felm Cambodia. Lähetysseuran uusi asema Kambodžassa tuo mukanaan uusia vastuita, kun työstä ja sen tuloksista tulee jatkossa raportoida valtiolle. Samalla työ liittyy tiiviimmin osaksi maan kokonaiskehittämistä ja toimijoiden kokonaisuutta. Tämä mahdollistaa myös varainhankinnan kansainvälisistä rahoituskanavista.

”Kambodžan valtiojohto näkee kansainvälisten järjestöjen hyödyn maan kehitykselle ja on panostanut yhteistyörakenteiden kehittämiseen. On tärkeää tukea näitä yhteistyönrakenteita ja olla läpinäkyvä ja luotettava toimija. Edellytämmehän tätä myös paikalliskumppaneiltamme, jotka vastaavasti raportoivat Suomeen. Nyt teemme samaa kuin he - ja se tuntuu hyvältä”, Latvus sanoo.

Virallinen maastatus ei läheskään aina ole työnteon edellytys. Lähetysseura tekee työtä yli 20 maassa, mutta rekisteröityjä maatoimistoja sillä on tällä hetkellä Kambodžan lisäksi vain Nepalissa ja Israelissa.

”Lähetysseura arvioi maatoimiston tarpeellisuutta aina paikallisen kontekstin mukaan. Harkintaan vaikuttavat muun muassa paikallinen lainsäädäntö ja kumppanien tarpeet. Useimmissa maissa Lähetysseura toimii kumppanien työyhteydessä. Joihinkin kumppaneiden tarpeisiin pystymme vastaamaan myös alueellisten ja Helsinkiin sijoitettujen toimintojemme kautta. Tavoitteenamme on kaikissa tapauksissa hallinnollisesti mahdollisimman kevyt, mutta merkittävästi lisäarvoa tuottava läsnäolo”, kuvaa Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.