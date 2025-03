Nuorten yksinäisyys sai eturivin muusikot toimimaan - Tee tänne taivas -kappale on nyt julki

Suomalaisista metallimuusikoista koostuva hyväntekeväisyysyhtye Kivunkantajat julkaisee nuorten yksinäisyydestä kertovan Tee tänne taivas -kappaleen 7.3. Yhtye haluaa kappaleellaan herätellä aikuisia nuorten hätään sekä tuoda nuorille toivoa siitä, että he eivät ole murheidensa kanssa yksin.



Kivunkantajat-yhtye koostuu 11 muusikosta, jotka ovat tuttuja useista yhtyeistä tai sooloartistiuralta. Tee tänne taivas -kappaleella laulavat Marko Hietala, Tony Kaikkonen, Noora Louhimo, Jarkko Martikainen ja Timo Rautiainen. Kappaleella soittavat kitaristit Peter Engberg, Samuli Federley ja Teemu Liekkala, rumpali Valtteri Revonkorpi ja bassossa Nils Ursin, joka on myös säveltänyt kappaleen. Kappaleen sanoituksen on tehnyt Jarkko Martikainen ja orkestraation freelance-säveltäjä Ville Juvonen.

Kappaleen julkaisee Sakara Records, minkä lisäksi 7.3. julkaistaan elokuvaohjaaja Anssi Korhosen ohjaama musiikkivideo.

Kappaleen kuuntelusta saatavat striimaus- ja myyntituotot ohjataan Punaisen Ristin Nuorten turvataloille, jotka tarjoavat muun muassa kriisi- ja keskusteluapua sekä väliaikaista kriisimajoitusta 12–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Halu auttaa yksinäisiä nuoria yhdisti muusikot

Kivunkantajat sai alkunsa, kun Trio Niskalaukaus -yhtyeen basisti Nils Ursin kuuli nuorten kokemasta yksinäisyydestä ja Punaisen Ristin työstä nuorten hyväksi.

– Vaikka olen työskennellyt yli 30 vuotta nuorten parissa, nuorten yksinäisyyden laajuus tuli minulle yllätyksenä. Päätin sillä hetkellä, että asialle on tehtävä jotain, Ursin kertoo.

Punaisen Ristin tuoreen Yksinäisyysbarometrin mukaan 66 prosenttia 16–24-vuotiaista kokee yksinäisyyttä joitakin kertoja kuukaudessa tai useammin. Nuorten yksinäisyys ja sen sivuvaikutukset, kuten mielenterveyteen liittyvät ongelmat näkyvät myös Nuorten turvatalojen arjessa.

– Yleisimpiä syitä hakea meiltä apua ovat mielen hyvinvointiin, ihmissuhdehaasteisiin ja erilaisiin kriisitilanteisiin liittyvät syyt. Yksinäisyys on usein myös näissä huolissa läsnä, kertoo Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Pentti Savolainen.

Kappaleella tuetaan nuorten auttamista

Nuorten turvatalotoimintaa voi tukea kuuntelemalla Tee tänne taivas -kappaleen suoratoistoalustoilla tai ostamalla omaksi, jolloin tuotto on suurempi. Nuorten turvatalojen toimintaa voi tukea myös lahjoittamalla MobilePaylla vapaavalintaisen summan numeroon 19020.

Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Savolainen toivoo, että kappaleen myötä nuoret ja perheet löytävät Nuorten turvataloille.

– Olemme valtavan iloisia siitä, että Kivunkantajat haluavat tällä lailla nostaa nuorten hätää esiin ja tukea Nuorten turvatalojen työtä. Toivottavasti kappaleen avulla saadaan viestittyä nuorille ja nuorten läheisille, että apua on saatavilla ja yksin ei tarvitse jäädä, Savolainen toteaa.

Kuuntele Tee tänne taivas täältä: https://www.youtube.com/watch?v=tfBa70wRoso

Lisätietoja:

Suomen Punaisen Ristin viestinnän asiantuntija Sara Nurmilaukas, p. 040 621 4601

Kivunkantajat: perustaja ja idean isä Nils Ursin, p. 050 308 2685

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot: turvatalotoiminnan johtaja Pentti Savolainen, p. 040 776 4891