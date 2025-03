Viranomaisten tueksi on valmistunut julkaisu nimeltään ”Opas perheryhmäkotitoiminnan ohjaukseen ja valvontaan”

Lainsäädäntöä on uudistettu

Tunnistetut muutostarpeet ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, joiden tavoitteena on tuoda yhtenäisyyttä perheryhmäkotien järjestämiseen, toteuttamiseen, ohjaukseen ja valvontaan.

Perheryhmäkotien järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Kotoutumislain ja sosiaalihuoltolain uudistusten myötä perheryhmäkotitoiminta muuttuu sosiaalipalveluksi 1.1.2025 lähtien. Lainsäätäjän tarkoituksena on yhdenmukaistaa ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten palvelut sekä varmistaa, että ne ovat tasalaatuisia sekä lapsen edun mukaisia.

Perheryhmäkotien ohjausta ja valvontaa ovat vuosia hoitaneet alueelliset ELY-keskukset. Lainsäädäntömuutosten myötä valvontavastuu jakaantuu jatkossa hyvinvointialueiden, ELY-keskusten, aluehallintovirastojen sekä Valviran kesken.

Opas selkeyttää ohjausta ja vastuita sekä tarjoaa toimintamallin

Opas tarjoaa kokonaiskuvan perheryhmäkotitoiminnan vaatimuksista, niiden taustalla olevista kriteereistä sekä eri toimijoiden vastuusta, kun varmistetaan asiakkaan oikeus lainmukaiseen, turvalliseen ja laadukkaaseen perheryhmäkotipalveluun.

Opas selkeyttää ohjaus- ja valvontatyön rakenteita, tarjoaa käytännön toimintamallin sekä sisältää tarkastuskertomuslomakkeen työvälineeksi. Opas on suunnattu hyvinvointialueille, ELY-keskuksille, aluehallintovirastoille, Valviralle, perheryhmäkotien toimijoille sekä muille keskeisille sidosryhmille.

Myös perheryhmäkotien kokemukset ja näkemykset kotoutumisesta koottiin julkaisuksi

Osana hankkeen tiedonkeruuta toteutettiin vierailut kaikkiin sillä hetkellä toiminnassa olleisiin perheryhmäkoteihin ympäri Suomen. Haastatteluissa selvitettiin perheryhmäkotien kokemuksia ja näkemyksiä kotoutumista edistävästä työstä perheryhmäkodin arjen käytäntöinä. Tästä aineistosta tuotettiin Näkymiä-julkaisu nimeltään ”Perheryhmäkotien kokemuksia ja näkemyksiä kotoutumisen edistämisestä”. Julkaisun aineisto muodostuu vierailujen keskustelumuistiinpanoista.

Perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan kehittämishanke

Opas ja Näkymiä-julkaisu on laadittu perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan kehittämishankkeessa kerätyn tiedon pohjalta. Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä monialaisissa verkostoissa. Hanke on valtakunnallinen ja toteutetaan välillä 1.6.2023‒30.6.2025. Hanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisen kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa ja rahoitetaan AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla ja se on sijoitettu Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Tutustu julkaisuihin:

Opas perheryhmäkotitoiminnan ohjaukseen ja valvontaan : Kehittämishankkeessa jäsennettyä tietoa (doria.fi/ely-keskus)

Perheryhmäkotien kokemuksia ja näkemyksiä kotoutumisen edistämisestä : Perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan kehittämishanke 2023–2025 (doria.fi/ely-keskus)

