Sitkeät uskomukset muokkaavat maailmankuvaamme

Paul Richardson: Maantieteen myytit – Miksi ymmärrämme maailman väärin

Ilmestyy 17.3.2025

Vanhoissa kartoissa hirviöt vaanivat laivoja ja naapurikansoja esiteltiin kartan tilaajan toivomalla tavalla. Kartat ovat muuttuneet, mutta maantieteen myytit muokkaavat edelleen käsityksiämme.

Sitkeimpiin maantieteen myytteihin kuuluu ajatus mantereista. Poliittisista ja kulttuurisista syistä Eurooppa ja Aasia on aina haluttu erottaa toisistaan, vaikka selkeää maantieteellistä rajaa ei ole. Tätä on pidetty niin tärkeänä, että melko vaatimaton ja matala Uralvuoristo kasvoi monen mielikuvissa paljon todellisuutta dramaattisemmaksi vedenjakajaksi.

Epäloogisuuksia löytyy muualtakin: Välimeri ennemmin yhdistää kuin jakaa, ja niin luonnon kuin kulttuurinkin kannalta Afrikan pohjoisreuna voisikin kulkea Saharan autiomaassa. Geologisessa mielessä Aasiasta olisi perustellumpaa erottaa Intian niemimaa kuin Eurooppa.

Myös rajat ovat vahva maantieteellinen myytti. Kun Donald Trump puhuu Meksikon-vastaisesta raja-aidasta, joka pysäyttää ei-toivotut siirtolaiset, rakennelma vertautuu antiikin muureihin Kiinan ja Rooman valtakunnan reunamilla. Todellisuudessa nämä muurit ovat saattaneet ennen muuta turvata kaupankäyntiä ja yhteyksiä rajojen yli, eivät estää liikkumista.

Paul Richardson esittää, että olemme saattaneet ymmärtää väärin motiivit Venäjän kiistattomien laajentumispyrkimysten taustalla. Pietari Suuren ajoista saakka olemme tottuneet ajattelemaan, että jäättömät satamat tai mahdollisimman laajojen alueiden hallinta ovat Venäjän tavoitteena. Todellisuudessa Venäjällä on ollut aina pääsy merille ja maa on ollut valmis tekemään maakauppoja esimerkiksi Kiinan kanssa. Putinin tavoitteena onkin ennen muuta kansallinen hegemonia: hän haluaa yhdistää maat ja alueet, joiden hän uskoo kuuluvan ikiaikaiseen, myyttiseen venäläiseen maailmaan.

Paul Richardson käsittelee teoksessaan myös yllättävän modernia myyttiä kansakunnasta, bruttokansantuotteen huonoutta menestyksen mittarina ja hyvin ajankohtaisia harhakäsityksiä siitä, kuinka Kiina levittää valtaansa niin sanottujen uusien silkkiteiden kautta.

Maantieteen myytit haastaa lukijan pohtimaan, kuinka historialliset väärinkäsitykset ja myytit ovat vaikuttaneet nykymaailman poliittisiin ja kulttuurisiin rajoihin. Teos tarjoaa uusia näkökulmia ja maailmankartan ylösalaisin kääntäviä esimerkkejä siitä, kuinka perusteellisesti luutuneet ajatukset vaikuttavat meihin kaikkiin.

Paul Richardson on ihmismaantieteen apulaisprofessori Birminghamin yliopistossa. Hän on erikoistunut Venäjän-tutkimukseen ja työskennellyt myös Japanissa ja Venäjän Kaukoidässä. Richardson on toiminut BBC:n ja National Geographicin dokumenttielokuvien asiantuntijana.

Suomentaneet Jaakko Kankaanpää ja Riina Vuokko.

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.