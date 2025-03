SDP:n Eloranta: Hallitus suunnittelee kohtalokkaita säästöjä nuorisoalalle

Nuorisotyö vähentää syrjäytymistä, torjuu eriarvoisuutta ja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kohdata turvallinen aikuinen. Suunniteltu jättileikkaus romuttaisi järjestöjen kyvyn järjestää matalan kynnyksen toimintaa, kuten leirejä, kerhoja ja koulutuksia. Harrastuksista tulee kalliita ja monille nuorille täysin saavuttamattomia, Eloranta sanoo.

– Nuorten tilanne on hyvin huolestuttava tällä hetkellä. Nuorten mielenterveyden haasteet ovat entistä yleisempiä, joka kymmenes nuori on syrjäytymisriskissä ja nuorisorikollisuus herättää huolta. Tässä tilanteessa meillä ei ole varaa leikata nuorityöstä. Nuorisotyöllä on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. Ne auttavat nuorta kiinnittymään yhteiskuntaan. Hallituksen leikkaukset tarkoittaisivat, että tuhannet haavoittuvassa asemassa olevat nuoret eivät enää saisi kipeästi tarvitsemaansa apua ja tukea. Leikkausten lisäisivät syrjäytymistä ja heikentäisivät nuorten uskoa tulevaisuuteen, Eloranta sanoo.

Nuoret itse kertovat leikkausten tuhoisista seurauksista. Nuorisoala ry:n kyselyssä yhdeksän kymmenestä nuoresta sanoi, että nuorisotyön väheneminen heikentäisi heidän arkeaan. Joka kolmannella harrastukset loppuisivat kokonaan. Yhtä moni jäisi ilman merkityksellistä aikuista elämässään.

-Jo nyt hallituksen päätökset ovat vähentäneet nuorisoalan rahoitusta yli 15 prosenttia verrattuna edelliseen hallituskauteen. Jos suunnitellut leikkaukset toteutuvat, nuorisotyö ajautuu kriisiin. Tämä on päätös, joka ei ole vain kylmä ja lyhytnäköinen – se on häpeällinen, Eloranta korostaa.

– Nuorisotyöstä leikkaaminen ei ole edes valtiontalouden kannalta järkevää. Lyhyen tähtäimen pieni säästö tulee kalliiksi pidemmällä aikavälillä. Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Maassamme on arviolta jo nyt 60 000 syrjäytynyttä nuorta ja noin joka kymmenes nuori on syrjäytymisuhassa. Hallituksen leikkaukset tulisivat entisestään pahentamaan nuorten tilannetta ja syrjäyttämään yhä useampia nuoria. Nuorilta leikkaaminen heikentää koko Suomen tulevaisuutta, Eloranta sanoo.