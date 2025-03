Työeläkevaroille vahvaa kasvua vuonna 2024 – varojen määrä 271 miljardia

Työeläkevarojen nimellistuotto viime vuodelta oli 9,5 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 8,7 prosenttia.

– Vuosi 2024 oli hyvä sijoitusvuosi työeläkevakuuttajille. Inflaation hidastuminen ja keskuspankkien koronlaskut tukivat sijoitusmarkkinoiden kehitystä, ja lähes kaikki omaisuusluokat kehittyivät suotuisasti, kertoo Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen.

Parhaan tuoton tarjosivat noteeratut osakkeet etenkin Yhdysvaltain markkinoilta teknologiayhtiöiden vetämänä.

– Maantieteelliset erot osakesijoituksissa olivat suuria. Euroopassa ja etenkin Suomessa osakemarkkinoiden tuotot kalpenivat Yhdysvaltain dynaamiselle taloudelle. Näillä alueilla talouskasvun edellytysten parantaminen olisi tärkeää, Mäkinen toteaa.

Pääomasijoitukset, noteeraamattomat osakkeet, hedge-rahastot ja korkosijoitukset tuottivat myös hyvin viime vuonna. Sen sijaan kiinteistösijoitusten keskimääräinen reaalituotto jäi nollan tuntumaan.

Vahvaa kasvua työeläkevaroille tarjonneen vuoden 2024 jälkeen näkymät alkaneesta vuodesta eivät ole yhtä valoisat.

– Maailmantilanne on tällä hetkellä melko synkkä, ja vuoden 2025 sijoitusnäkymiä varjostavat erityisesti geopoliittisten jännitteiden kasvu sekä kauppasodan kiristyminen, Mäkinen pohtii.

Eläkeuudistus lisää riskinottoa mutta myös tuottoja

Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät tammikuun lopussa sopuun eläkeuudistuksesta, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö on jo käynnistänyt lainvalmistelun. Keskeinen osa uudistusta koskee yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaan liittyvän sääntelyn ja rahoitustekniikan muuttamista. Tavoitteena on saada eläkevaroille hieman nykyistä parempia sijoitustuottoja, mikä vahvistaisi työeläkejärjestelmän rahoitusta pitkällä aikavälillä.

– Korkeampien sijoitustuottojen tavoittelun myötä tuottojen vuosittainen vaihtelu tulee todennäköisesti kasvamaan. Hyvinä aikoina tuotot voivat olla hieman nykyistä parempia ja huonoina aikoina päinvastoin. Työeläkevakuuttajien sijoitushorisontti on kuitenkin useiden vuosikymmenten pituinen, jolloin tuottojen vaihtelu pitkällä aikavälillä tasoittuu, Mäkinen muistuttaa.

Toisaalta pitkä aikaväli mahdollistaa sen, että pienelläkin riskinoton lisäämisellä saadaan korkoa korolle -ilmiön ansiosta työeläkesijoituksille parempia tuottoja, mitkä auttavat työeläkemaksun nousupaineen alentamisessa.

Mäkinen nostaa esille myös kääntöpuolen, jos työeläkevakuuttajat pidättäytyisivät käyttämään hyvin maltillista sijoitussalkkua.

– Tällöin potentiaalinen riski olisi tuottojen jääminen liian alhaiseksi johtuen liian matalasta riskitasosta. Se voisi puolestaan johtaa tulevaisuudessa työeläkemaksun korotuspaineeseen, Mäkinen huomauttaa.

On myös hyvä muistaa, että vaikka sijoitusriskin lisäämisen mahdollisuuksia nostetaan, on eläkevarat edelleen sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Lisäksi työeläkevakuuttajilla on jatkossakin oltava eläkevastuisiin aina riittävästi pääomaa.

Tarkemmat tiedot työeläkevarojen määrästä

Työeläkevarojen määrä vuoden 2024 lopussa oli yhteensä 271 miljardia euroa. Varat kasvoivat vuoden viimeisellä kvartaalilla neljällä miljardilla. Kaikkiaan kasvua koko vuoden aikana tuli 20 miljardin euron verran.

Vuoden 2024 nimellistuotto oli 9,5 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 8,7 prosenttia. Pidemmän aikavälin reaalituotto vuodesta 1997 alkaen on ollut 4,0 prosenttia vuodessa.

Sijoituslajikohtaiset tuotot vuodelta 2024 olivat seuraavat:

osake- ja osaketyyppisten sijoitusten reaalituotto 12,3 prosenttia

korkosijoitusten reaalituotto 4,9 prosenttia

kiinteistösijoitusten reaalituotto 0,0 prosenttia

vaihtoehtoisten sijoitusten reaalituotto 11,6 prosenttia.

Varojen omaisuuslajikohtaista ja maantieteellistä muutosta voi tarkastella interaktiivisessa infografiikassa tai liitteenä olevasta kuvasta.

Sijoituslajien kehitys pidemmällä aikavälillä on tarkasteltavissa myös omassa infografiikassaan.

Telan kokoamat tiedot työeläkevaroista sisältävät työeläkeyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston hallinnoimat eläkevarat. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Telan tilastoimat eläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja tai aineellisia hyödykkeitä. Tässä mainitut työeläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja.

Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta Eläkevarojen määrä. Tietoja voi tarkastella myös Telan tilastotietokannasta.

Telan seuraavat työeläkevaroja koskevat tilastot maaliskuun 2025 lopun tilanteesta julkaistaan toukokuun lopulla.