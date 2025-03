Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Pirkanmaan aluekilpailusta finaaliin seitsemän NYT-yritystä

Tampereella palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Pirkanmaan alueen yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijat esittelivät liikeideoitaan Tampereen Kauppakeskus Ratinassa. Huhtikuussa järjestettävään Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät:

Paras NYT-yritys – perusaste: ReJeaned NYT

Pikkolan koulu, Kangasala

Liikeidea: Yritys myy reppuja, avaimenperiä, olkalaukkuja ja muita tuotteita kierrätysfarkuista tehtyinä. Myymme tuotteitamme meidän Facebookissa, Instagramissa ja myyntitapahtumissa. ReJeaned keskittyy uusiutuviin luonnonvaroihin ja valmistaa kaiken kierrätystavarasta.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on laadukkaat tuotteet. Talousluvut ovat kunnossa ja tuomaristo koki, että tuotteelle oli osattu laittaa myös oikea hinta. Yritys on saanut jo näkyvyyttä ja markkinointi on onnistunutta. Yrityksestä välittyy tarkkaan mietitty kokonaisuus, ja sillä on hyvät eväät mennä pitkälle.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Reipas NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Reipas NYT järjestää monipuolisia, sekä innostavia liikuntapalveluita kunnille, kouluille ja yrityksille. Reipas NYT tavoittelee erityisesti lasten ja nuorten liikkuvuuden parantamista.

Palkintoperusteet: Yrityksen liikeidea on ajankohtainen, ja se luo arvoa asiakkaalle. Kokonaisuus on hyvin mietitty, ja kehitystyössä on otettu asiakkaat huomioon. Yritys tähtää voimakkaasti eteenpäin, ja sillä on selkeät suunnitelmat ja tavoitteet. Yrityksellä on upea tiimi, jossa kaikki jäsenet ottavat oman roolinsa. Tuomariston mielestä yritys onnistui hienosti kaikissa kilpailun kategorioissa.

Paras liikeidea: Juhlimaan NYT

Kalevan Lukio, Tampere

Liikeidea: Juhlimaan NYT järjestää lasten syntymäpäiväjuhlia lasten kotona tai asiakkaan haluamassa paikassa. Hoidamme koristelun, ohjelman, tarjoilut ja siivouksen. Tarjoamme valikoiman erilaisia juhlapaketteja, joista asiakas voi valita, mitä teemoja ja palveluita hän haluaa syntymäpäivillä olevan.

Palkintoperusteet: Tuomaristoon teki vaikutuksen loistava palvelu, jolle on havaittu todellinen tarve. Palvelukokonaisuus sisältää valmiita paketteja, joissa hinta joustaa laajuuden mukaan. Liikeidea on tehty mielenkiintoiseksi asiakkaalle ollen samalla kannattavaa yritykselle.

Paras tuote: Treko NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Treko NYT valmistaa paikallisen puuseppäliikkeen ylijäämäpuusta kaikennäköisiä, -kokoisia ja -materiaalisia leikkuulautoja. Yritysideamme valitsimme tutkittuamme mikromuoviin liittyviä vaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön. Osa laudoista valmistetaan sosiaali- ja työkuntoutuspalvelu Sopimusvuorella, Tampereella.

Palkintoperusteet: Tuomaristo kiittää vaikuttavaa ja kestävää tuotetta. Tuotekehitysvaihessa on hyödynnetty tutkimusta. Tuotteen valmistusprosessissa on huomioitu yhteiskuntavastuu ja ympäristöystävällisyys. Kokonaisuus tuotteen ympärillä on laadukas ja viestinnällisesti toimiva. Tuotteen hinnoittelu on kohdillaan, ja yritys on pohtinut myös kehitysideoita tulevaisuutta varten.

Paras palvelu: Kivet ja naulat NYT

Harjuniityn koulu, Nokia

Liikeidea: Yrityksemme tarjoaa kotitalouksille kiuaskivien vaihtoa sekä kiukaan kunnon tarkastuspalvelua ja kodin pienremontteja.

Palkintoperusteet: Yrityksen palvelu on helposti lähestyttävä. Tiimi on innostunut ja tarttunut rohkeasti erilaisiin markkinointitempauksiin. Palvelu vastaa aitoon tarpeeseen, ja kysyntää sille löytyy lähes jokaisesta kodista.

Paras messupiste: Loistava NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Loistava NYT valmistaa 100 % biohajoavia soijavahakynttilöitä, jotka tuovat sekä arkeen, että juhlaan tunnelmallisuutta. Valmistamme kynttilämme täysin itse ja jokainen kynttilä on uniikki. Kynttilämme ovat esteettisiä ja kauniita tuoden persoonallisuutta sisustukseen.

Palkintoperusteet: Yrityksellä oli mietitty ja näyttävä messupiste, johon oli selkeästi panostettu. Messupiste oli erottuva ja näkyi kauas. Se oli tuotteensa näköinen, ja brändi-identiteetti oli hyvin esillä messupisteellä.

Paras myyntipuhe: Showhosts NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Showhosts NYT tarjoaa juontopalveluita ja tapahtumasuunnittelua esimerkiksi yritysten pikkujouluihin tai muihin tapahtumiin.

Palkintoperusteet: Yrityksen edustajat esittivät selkeän ongelman ja ottivat lavan haltuun. Myyntipuheessa oli hyvin kiteytetty kaikki perusasiat, siinä oli energiaa ja kivaa pilkettä silmäkulmassa. Myyntipuheesta kävi selkeästi ilmi, mitä yritys tekee ja kenelle.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja alueella

Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan myös yrittäjyyskasvatusopettajia. Pirkanmaan tapahtumassa tunnustuksen ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa sai Karri Kolehmainen Juhannuskylän koulusta Tampereelta. Kolehmaista kuvattiin ehdotuksissa muun muassa innostavaksi yrittäjyystaitojen opettajaksi, joka saa myös oppilaat innostumaan ja onnistumaan. Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pirkanmaan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Anna Tapion koulu, Pälkäne

Emäkosken koulu, Nokia

Harjuniityn koulu, Nokia

Hatanpään yläkoulu, Tampere

Juhannuskylän koulu, Tampere

Kalevan Lukio, Tampere

Oriveden lukio, Orivesi

Pikkolan koulu, Kangasala

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, Tampere

Tredu, Tampere

Varalan urheiluopisto, Tampere

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Tampereen aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Eino Huusko, OP Tampere

Harri Jurvela, Tampereen kaupunki sivistyspalvelut

Jenni Kaskimeri, Commu

Markus Koskinen, Nuorkauppakamari

Tero Kyckling, Business tampere

Jenna Korpi, Ensimetri

Heikki Närvänen, Pirkanmaan Yrittäjät

Hanna Ojaniemi, Tampereen kauppakamari

Joni Ramu, Tampereen kaupunki työllisyys- ja kasvupalvelut

Pia Ropo, Love It Creative Studio

Anniina Salminen, Superstory

Sami Siurola, Tampereen messut

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee erityisesti nuoria, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja, auttaa akateemisesti epävarmoja nuoria tunnistamaan vahvuuksiaan ja innostaa tyttöjä kokeilemaan yrittäjyyttä. Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 500 NYT-yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2024 yli 6 600 opiskelijaa yli 350 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

