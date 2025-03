SDP:n Marko Asell: Hallitus aikoo pettää Suomen nuoret

Hallitus on tehnyt heikennyksiä sosiaali- ja työttömyysturvaan, pienentänyt asumistukea ja siirtänyt opiskelijat asumistuelta opintuen asumislisälle. Lisäksi opintotuen indeksi on jäädytetty. Hallituksen tekemät leikkaukset sosiaaliturvaan kohdistuvat eniten juuri nuoriin. Nuoret ottavat vastaan myös yleisesti talouden vaihtelut muuta yhteiskuntaa selkeämmin ja tämä näkyy esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kasvussa.

Ammatillisesta koulutuksesta leikkaaminen on ollut huolestuttava osa jatkumoa, jossa työllistymiseen, koulutustason nostoon ja jatkuvaan oppimiseen rakennetaan uusia esteitä. Tälläkin hetkellä 20–24-vuotiaista nuorista 20 prosenttia on vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Tilanne on heikentynyt viime vuosina. Vaikka leikkauksen on tarkoitus kohdentua muihin kuin oppivelvollisiin, koskettaa tämä silti lukuisia nuoria, joiden alanvaihto tai lukion jälkeisen ammatillisen pätevyyden hankkiminen voi vaikeutua merkittävästi.

Nuorisoalan kattojärjestön vuoden 2024 kyselyn mukaan valtionavustusten leikkausten seurauksena nuorille tarjottavien palveluiden, harrastusten ja arjessa läsnä olevien turvallisten aikuisten määrä tulee pienenemään merkittävästi. Nuorille tarjottavat harrastukset ja toiminnot vähenisivät, siirtyisivät verkkoon, kallistuisivat merkittävästi ja/tai painottuisivat pääkaupunkiseudulle.

Nuorisoalan toteuttamassa kyselyssä nuoret itse arvioivat, että nuorisotyön vähentymisellä olisi isoja vaikutuksia heidän elämänsä merkityksellisyyteen, arjen sujuvuuteen ja tulevaisuudennäkymiin – jopa elämänsä jatkumiseen. Nuorten laiminlyömisellä on kohtalokkaat seuraukset paitsi inhimillisesti, myös kansantaloudellisesti.

– Näin suuri prosentuaalinen leikkaus olisi todella vahingollista nuorisoalalle. Lapsille ja nuorille tulee luoda toivoa tulevaisuudesta, ei vetää mattoa jalkojen alta, Asell painottaa.