Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta finaaliin sisustuslamppujen valmistaja

Seinäjoen Ideaparkissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 17 yritystä alueen yläkouluista ja toiselta asteelta. Liike-elämän asiantuntijoista koostuva tuomaristo valitsi ja palkitsi kilpailijoiden joukosta kuusi yritystä. Fredrik NYTin tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa Helsingissä.

Seinäjoella palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita



Etelä ja Keski-Pohjanmaan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin eteni:

Paras tuote – toinen aste: Fredrik NYT

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola

Yritys valmistaa sisustuslamppuja jätemaalista. Palkintoperustelut: Kestävä kehitys on vahvasti läsnä ja tuote perustuu aidosti innovaatioon. Tuotteen design ja yrityksen brändi ovat tyylikkäitä. Yrittäjä on hyvin yrittäjähenkinen ja tuotekehitys on vahvasti yrittäjyyden ytimessä.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Auroora NYT

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu, Kokkola

Auroora NYT haluaa luoda glamoureja ja uniikkeja koruja asiakkailleen. Korut ovat itsevalmistettuja, kirurginterästä ja kevyitä, ja ne sopivat jokaisen iholle.

Palkintoperustelut: Yritys on tehnyt tuotekehitystä menekin ja asiakaspalautteen perusteella. Tuote sopii kaikille ja on visuaalisesti kaunis. Nuoret yrittäjät hallitsivat yrityksen taloudelliset tunnusluvut. Heistä huokui hyvä yhteishenki ja heidän välinen yhteistyönsä oli toimivaa. Heillä on hyvin aktiivinen myyntiote ja yrittäjyys kiinnostaa heitä aidosti.

Paras liikeidea – perusaste: Apuvoima NYT

Seinäjoen lyseo, Seinäjoki

Yritys auttaa apua tarvitsevia esimerkiksi lastenhoidossa, siivoamisessa ja tekee myös lumikolausta, haravointia sekä joskus myös ruokaa.

Palkintoperustelut: Liikeidea on hyvin tuotteistettu ja yritys on tunnistanut hyvin asiakasryhmänsä sekä ottanut huomioon tarpeet. Lisäksi liikeidea on jo testattu asiakkailla, ja yritys on tehnyt hyvää myyntiä. Yrittäjät ovat halukkaita kehittämään konseptiaan ja ovat ottaneet yrittäjyyden opit hienosti haltuun matkan varrelta.

Paras palvelu NYT – toinen aste: Unelmiesi kuntoon NYT

Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki

Unelmiesi kuntoon NYT tutustuttaa uudet kuntosaliharrastajat kuntosaliympäristöön. Yritys ohjaa treenaajia ja suunnittelee treeniohjelmia asiakkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Palkintoperustelut: Palvelu on hyvin konkretisoitu ja esitelty. Yrityksellä on merkityksellinen tavoite kohderyhmässä ja hyvä ymmärrys talousnäkökulmasta. Palveluvalikoimaa on suunniteltu perusteellisesti.

Paras messupiste – toinen aste: Glamourla NYT

Koulutuskeskus Sedu Lapua

Yritys tarjoaa aidoista lasihelmistä valmistettuja rannekoruja. Lisänä hopeisen sävyinen sydänriipus. Palkintoperustelut: Messupisteen asettelu oli selkeä ja hinnasto näkyvissä. Ulkoasu tuki hienosti tuotteen brändiä. Tuote-esittelijä ja messupiste muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden.

Paras myyntipuhe – perusaste: Apuvoima, Seinäjoen lyseo

Seinäjoen lyseo, Seinäjoki

Yritys auttaa apua tarvitsevia esimerkiksi lastenhoidossa, siivoamisessa ja tekee myös lumikolausta, haravointia sekä joskus myös ruokaa. Palkintoperustelut: Yritys toi myyntipuheessa selkeästi esille, mitä ongelmaa oltiin ratkaisemassa. Puheella saatiin kuulija tunnistamaan tarve yrityksen palveluille.

Tapahtumassa palkittiin myös yrittäjyyskasvatusopettaja



Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan myös yrittäjyyskasvatusopettajia. Seinäjoen tapahtumassa tunnustuksen ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa sai Enni Sysilampi-Hautala Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta.

Seinäjoen aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Eeva Jussila , palvelupäällikkö, Into Seinäjoki Oy

, palvelupäällikkö, Into Seinäjoki Oy Lenni Lehtonen , NYT-lähettiläs ja korkeakouluopiskelija

, NYT-lähettiläs ja korkeakouluopiskelija Alexander Mäki-Rahko , kehitysjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

, kehitysjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Marja Vainionpää, Yrityskehityspäällikkö, Into Seinäjoki Oy

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja



Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja



Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvisti selvästi oppilaiden yrittäjyystaitoja. Erityisesti taitojensa kehittymistä kokivat nuoret, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja sekä tytöt. Vuosi yrittäjänä perustuu toiminnallisiin oppimismenetelmiin eli perustamalla harjoitusyrityksen nuoret oppivat vastuunottamista, ideointia, ongelmanratkaisua, talous- ja vuorovaikutustaitoja.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 500 NYT-yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2024 yli 6 600 opiskelijaa yli 350 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

