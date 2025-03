FiBAN palkitsi Silo.AI:n vuoden exitinä – enkelisijoittajat Mikko Leino ja Harry Brade keskeisessä roolissa yhtiön kasvussa

Enkelisijoittajat tukivat kasvua kriittisessä vaiheessa

FiBANin jäsenet Mikko Leino, Harry Brade sijoittivat Silo.AI:hin jo vuonna 2019, jolloin yhtiön liikevaihto oli muutamia miljoonia euroja. Brade ja Leino yhdessä Heikki Westerlundin kanssa olivat ensimmäiset perustajatiimin ulkopuoliset sijoittajat, ja heidän panoksensa yhtiön hallituksessa ja kehitystyössä oli merkittävä.

”Kun sijoitimme Silo.AI:hin, näimme siinä maailmanluokan timanttisen operatiivisen tiimin ja hallituksen. Näimme tekoälyn nousevana megatrendinä. Kuten parhaissa startupeissa, meidän piti myydä sijoittajina itsemme ja hyödyllisyytemme Silo AI:lle eikä toisin päin,” kertoo Harry Brade.

Braden ja Leinon tausta tekoälyn parissa ulottuu vuosikymmenten taakse. MMGP on keskittynyt tekoälyyn koko elinkaarensa ajan, ja Leino on työskennellyt tekoälyn parissa jo 1990-luvulla hyödyntäen Teuvo Kohosen itseorganisoituvia karttoja (SOM). Brade puolestaan toimii muun muassa Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, jossa tekoäly on keskeinen osa strategiaa.

Brade on vaikuttanut laajasti Suomen startup-ekosysteemissä sekä enkelisijoittajana että pääomasijoitusalan kehittäjänä ja rakentajana. Hän on muun muassa toiminut Business Finland VC:n hallituksen puheenjohtajana ja ollut mukana lanseeraamassa useita rahastoja, kuten nyt Innovestorin hallinnoimaa enkeleiden Kanssasijoitusrahastoa. FiBANissa Brade on toiminut hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2016 ja sen jälkeen aktiivijäsenenä muun muassa HC-alueen vetäjänä.

7 miljoonan euron exit

Sijoitus tuotti poikkeuksellisen hyvän tuoton kun AMD osti Silo AI:n vuonna 2024, ja MMGP:n satojen tuhansien sijoitus yhtiöön realisoitui yli seitsemän miljoonan euron exitiksi.

“Kun liityimme Silo AI:hin oli liikevaihto pari miljoonaa euroa. Toimimme useita vuosia Silo AI:n hallituksessa ja vaikutimme hallitusroolissa merkittävästi yhtiön strategiseen kehittämiseen. Matka oli äärimmäisen opettavainen,” Brade kertoo.

”Silo.AI:n tapaus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka bisnesenkeleiden rooli startupien alkuvaiheen rahoituksessa voi mahdollistaa huomattavan kasvun ja onnistuneen exitin. Ilman alkuvaiheen sijoittajia moni kasvuyhtiö ei pääsisi vauhtiin”, toteaa FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.

Braden mukaan Silo.AI:n menestys on ennen kaikkea yhtiön perustajien, kuten Peter Sarlinin, Tero Ojanperän, Juha Hulkon sekä koko Silo.AI-tiimin ansiota. Laisi-Puheloisen mukaan enkelisijoittajat voivat kuitenkin tarjota muutakin kuin pääomaa – he tuovat mukanaan kokemusta, verkostoja ja strategista osaamista, jotka auttavat yritystä kasvamaan ja kehittymään.