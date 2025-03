Jokaisen helsinkiläisen nuoren on halutessaan voitava jatkaa opintoja kotikaupungissaan

Helsingin Vihreät haluaa kaupungin, jossa jokaisella helsinkiläisellä nuorella on mahdollisuus saada toisen asteen opiskelupaikka kotikaupungistaan. Helsinki houkuttelee myös muiden paikkakuntien nuoria – ja hyvä niin! Helsinki on loistava paikka opiskella ja löytää oma polkunsa. Yhdenkään helsinkiläisen nuoren ei kuitenkaan pidä joutua jättämään perhettä ja ystäviä taakseen siksi, ettei saa täältä toisen asteen opiskelupaikkaa.

– Oma koulupolkuni ei ollut helpoin. En ollut kympin tyttö, minulla oli lukihäiriö ja kouluaikaani rasitti myös jatkuva rasismi. Peruskoulun päättötodistukseni keskiarvo oli niin huono, etten päässyt sillä lukioon. Kymppiluokalla neljän hengen ryhmässä minua autettiin oikeasti oppimaan, asioita kerrattiin uudestaan ja sain nostettua numeroitani kaiken teiniangstin keskellä. Ilman suomalaista koulutusjärjestelmää ja tätä mahdollisuutta en olisi nyt tässä, kertoo Helsingin Vihreiden kuntavaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Fatim Diarra.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin suomenkielisissä lukioissa on yhteensä reilu 3000 aloituspaikkaa. Stadin ammattiopiston yhteishaussa aloituspaikkoja oli vuonna 2024 hieman vähemmän, noin 2500. Väestöennusteen mukaan 16-vuotiaiden helsinkiläisten määrä kasvaa vuosikymmenen loppuun mennessä lähes 700 nuorella verrattuna tähän päivään. Helsingin on pidettävä huoli, että lukion ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrää kasvatetaan vähintään samassa suhteessa. Jokaiselle Helsinkiin opiskelemaan haluavalle ei kuitenkaan toisen asteen paikkoja riitä.

Opiskelupaikkaa kaipaavien nuorten kirjo on laaja.

– Meidän on pidettävä Helsingissä huolta siitä, että aivan jokainen peruskoulun päättävä nuori pystyy jatkamaan opintojaan niin halutessaan omassa kotikaupungissaan. Me emme voi leikata ammatillisesta koulutuksesta, emmekä me voi jättää peruskoulustaan heikommin suoriutuneita syrjään. Me tarvitsemme lisää aloituspaikkoja, lisää resursseja. Meidän pitää taata, että sekä opettajilla että oppilailla on rauha oppia, tehdä työtä ja kehittyä myös toisella asteella, Diarra linjaa.

– Kaikille nuorille on taattava toisen asteen opiskelupaikka. Eikä ketään saa jättää koulutuksen ulkopuolelle vain siksi, että hän ei ollut kympin tyttö, Diarra painottaa.