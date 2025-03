Yhä useammat yritykset valitsevat freelancereita mainostoimistojen sijasta

Viimeisen kahden vuoden aikana freelancereiden suosio osana sisäisiä markkinointitiimejä on ollut jatkuvassa. Moni yritys on huomannut, että hyödyntämällä tekoälyä ja tiettyihin osa-alueisiin erikoistuneita freelancereita, he ovat saaneet aikaan parempia tuloksia pienemmillä kustannuksilla.

Tämä kehityssuunta on luonut tilaa myös uudenlaisille toimijoille – niin sanotuille freelancereiden verkostoille, jotka auttavat yrityksiä löytämään toimialakohtaista erikoisosaamista. Hyvänä esimerkkinä tästä on Infinity Grow, joka toimii välittäjänä yritysten ja huippuosaajien välillä, mahdollistaen tehokkaamman ja tarkemmin kohdennetun markkinoinnin.

Freelancerit vs. mainostoimistot

Verrattaessa freelancereita ja perinteisiä mainostoimistoja, freelancereiden etu on harvinaisen selkeä. Sen sijaan, että markkinointi ulkoistettaisiin laajoille, usein myös kokemattomista junioreista koostuville tiimeille, freelancereiden avulla yritykset voivat hyödyntää kokeneita asiantuntijoita kustannustehokkaammin. Tämä on mahdollista, koska freelancereilla ei ole samoja kiinteitä kuluja, kuten suuria toimistovuokria tai laajoja henkilöstökustannuksia.

Siinä missä mainostoimistot työllistävät paljon harjoittelijoita ja suoraan koulunpenkiltä palvelukseen astuvia junioreita, useimmat freelancerit ovat erikoistuneet omaan niche-alueeseensa ja kerryttäneet vankan kokemuksen vuosien varrella. Tämä näkyy paitsi työn laadussa myös kyvyssä tarjota nopeita ja täsmällisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Tutkimustieto vahvistaa trendin olemassaolon

​Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että freelancereiden asema työmarkkinoilla on vahvistunut merkittävästi. Esimerkiksi Journalistiliiton teettämän freelancereiden työmarkkinatutkimuksen mukaan, freelancereiden keskimääräinen kokonaislaskutus kasvoi kahdessa vuodessa 4 100 euroa, ja verotettava tulo nousi 3 500 euroa. Vuonna 2022 freelancereiden keskimääräinen laskutus oli 37 000 euroa ja verotettava tulo 29 000 euroa.

Suomen sisämarkkinoiden lisäksi, trendi on sama myös globaalisti tarkasteltuna. Esimerkiksi Fiverrin tutkimuksen mukaan, freelancereiden määrä kasvaa vuosittain noin 10 prosenttia. Tämä kehitys kuvastaa yritysten kasvavaa halua hyödyntää joustavia ja erikoistuneita resursseja markkinointitarpeidensa täyttämiseksi.

Trendille on harvinaisen selkeä selitys, nimittäin se fakta, että freelancereiden työn laatu ja asiantuntemus ovat usein korkeammalla tasolla, kuin perinteisillä mainostoimistoilla.

Freelancer-markkinoinnin kasvu on pysyvä ilmiö

Tässä vaiheessa on turvallista sanoa, että freelancerien suosion kasvu markkinointialalla ei ole ohimenevä trendi, vaan merkki laajemmasta muutoksesta yritysten tavassa hankkia ja hyödyntää asiantuntijapalveluita. Tutkimustiedot maailmalta tukevat kehitystä – yritykset arvostavat yhä enemmän joustavuutta, erikoistunutta osaamista ja kustannustehokkuutta, joita freelancerit voivat tarjota perinteisiä toimijoita kustannustehokkaammin.

Kun markkinointialan tarpeet jatkavat muuttumistaan tekoälyvetoisessa aikakaudessa, freelancerien rooli tulee todennäköisesti vain vahvistumaan. Tämä antaa yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet rakentaa tehokkaita ja tuloksellisia markkinointistrategioita ilman perinteisten mainostoimistojen rajoitteita.