Suomalainen Commu -sovellus palkittiin Pohjoismaiden parhaana kestävän kehityksen innovaationa kaupungeille

Onko Luumäki Suomen yhteisöllisin kunta? Luumäki vahvistaa kylähenkeä naapuriapusovelluksella 13.2.2025 13:45:00 EET | Tiedote

Luumäen kunta ja suomalainen Commu -sovellus aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä ja helpottaa avun tarjoamista sekä vastaanottamista. Commu on suomalainen vertaisauttamisen sovellus, jonka avulla parannetaan yhteisöllisyyttä ja tehdään toisten auttamisesta ja tukemisesta helppoa sekä vaivatonta. Luumäellä yhteisöllisyydellä on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Luumäen kunta on yhteistyössä Commun kanssa rakentamassa entistä vahvempaa kuntaa.