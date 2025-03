Autotuojat ja Keskuskauppakamari: Autojen hiilidioksidisääntelyn siirtymäaika tarpeellinen – ei hidasta sähköistymistä Suomessa

EU-komission ehdottaman autoteollisuuden kilpailukykyä lisäävään paketin tavoitteena on nopeuttaa autokannan sähköistymistä Euroopassa ja parantaa autonvalmistajien mahdollisuuksia globaalissa kilpailussa. Aiemmin valmistajille asetettu viiden vuoden portaina aleneva tavoitearvo on kuitenkin koettu liian kireäksi vallitsevassa sähköautojen markkinatilanteessa.

”Nykyisen säädöksen mukaan valmistajien tulisi jo vuonna 2025 saavuttaa seuraavalle viidelle vuodelle jaksotettu keskipäästöjen taso. Komission nyt esittämä hiilidioksiditavoitteiden joustomekanismi tarkoittaa, että valmistajat voisivat täyttää tänä vuonna voimaan astuvan aiempaa kireämmän tavoiterajan vuosien 2025-2027 keskiarvona. Tämä on merkittävä helpotus autonvalmistajille”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Hanna Kalenoja.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio muistuttaa, että komission asettama tavoite on edelleen kunnianhimoinen.

”Komission esitys antaa autovalmistajille kaivattua joustoa ja luo vähäpäästöisten autojen markkinaan vakautta. Jousto on tarpeen erityisesti Etelä- ja Itä-Euroopan maiden verkkaisen sähköautokysynnän takia, mutta se ei hidasta autokannan sähköistymistä. Tavoite on edelleen erittäin kunnianhimoinen”, sanoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Autokannan sähköistyminen hidastui hieman viime vuonna Euroopassa. Vuonna 2023 noin 15 prosenttia EU-maissa ensirekisteröidyistä autoista oli täyssähköisiä, ja viime vuonna osuus laski hieman alle 14 prosenttiin.

Sähköautojen hidastuneen kuluttajakysynnän taustalla on Euroopan talouden heikko kasvu, uusien sähköautojen korkea hinta, korkea korkotaso sekä sähkön hinta erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa. Lisäksi monet Euroopan maat ovat viime vuosina purkaneet sähköautojen hankintakannusteita, joilla on kavennettu vielä toistaiseksi kalliimpien sähköautojen hintaeroa polttomoottoriautoihin. Keski- ja Etelä-Euroopassa myös sähköautojen latausinfra on rakentunut hitaasti autokannan kokoon suhteutettuna.

EU-laajuisen valmistajien päästötavoitteen alittaminen edellyttäisi sähköautojen osuuden kasvua EU-markkinassa yli 20 prosenttiin ensirekisteröinneistä. Ilman tavoitteisiin tehtävää joustoa autovalmistajat eivät tänä vuonna saavuttaisi tavoitearvoa ja osa eurooppalaisista autovalmistajista joutuisi maksamaan tuntuvia sanktioita raja-arvojen ylityksistä. Tämä heikentäisi eurooppalaisten autovalmistajien kilpailukykyä globaalisti kireästi kilpailussa automarkkinassa.

Suomessa raja-arvojen jouston ei ennakoida hidastavan päästövähenemää

Kalenojan ja Kallion mukaan raja-arvon jousto ei hidasta sähköistymiskehitystä Suomessa, jossa edellytykset liikenteen sähköistymiseen ovat erinomaiset.

”Latausinfra on kehittynyt henkilöautoliikenteen tarpeisiin ripeästi ja sähkön edullinen hinta tukee käyttövoimasiirtymää”, Kalenoja sanoo.

Viime vuonna 30 prosenttia Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Lataushybridien osuus oli noin 20 prosenttia.

”Täyssähköautojen osuus rekisteröinneistä kasvaa tänä vuonna autoalan ennusteen mukaan hieman yli kolmannekseen rekisteröinneistä. Erityisesti työsuhdeautojen ja yritysautojen markkinassa sähköistymisen näkymät ovat hyvät. Myös autojen kysynnän odotetaan elpyvän tänä vuonna viime vuoden pohjalukemista”, arvioi Kallio.

Komissio rohkaisee jäsenmaita sähköautojen kysyntää edistäviin toimiin ja suosittelee muun muassa vähäpäästöisten yritysautojen verohelpotuksia sekä latausinfratukien laajentamista. Näistä on erinomaisia kokemuksia muun muassa Suomessa, jossa sähköisten työsuhdeautojen verokannuste on lisännyt tuntuvasti sähköautojen kysyntää.

Lisätiedot:

