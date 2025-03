Kokoomuksen Kaunistola: Kokoomuksen esittämä lapsirauharikoksen käyttöönotto olisi tärkeä teko lasten oikeuksien parantamiseksi

Kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola pitää perusteltuna lapsirauharikoksen käyttöönottamista Suomessa. Asia nousi esille sosiaali- ja terveysministeriön kartoittaessa keinoja parantaa lapsen asemaa vaikeissa erotilanteissa ja huoltajuuskiistoissa.

”Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on valitettavan yleistä. Vaikkei väkivalta kohdistuisi suoraan lapseen, se vaikuttaa häneen silti syvästi. Nykytilanteessa tätä lapsen haavoittuvaa asemaa ei lainsäädännössä tunnisteta riittävän hyvin. Koen, että asia tulisi korjata viipymättä”, Kaunistola sanoo.

Lapsirauharikoksella parannettaisiin lapsen oikeudellista asemaa niin, että väkivaltaa todistaneet lapset katsottaisiin asianomistajiksi ja he saisivat vahvemman rikosoikeudellisen suojan. Muutoksen jälkeen lapsen altistaminen lähisuhdeväkivallan näkemiselle tai kuulemiselle olisi rikos.

”Perheväkivallassa lapsi on käytännössä aina osallinen. Mitä pienempi lapsi on, sitä todennäköisemmin hän on todistamassa väkivaltaa. Tämä voi olla lapselle psyykkisesti yhtä haitallista, kuin häneen suoraan kohdistuva fyysinen väkivalta. Tilanteen aiheuttama pelko ja ahdistus voivat heijastua koko lapsen loppuelämään ja vaikuttaa myös esimerkiksi siihen, millaisia käytösmalleja hän itse omaksuu konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi”, Kaunistola toteaa.

Kokoomus on jo aiemmin esittänyt lapsirauharikoksen käyttöönottoa osana lastensuojelun kehittämistä. Kaunistola on tyytyväinen, että esitys saa nyt myös asiantuntijoiden tuen.

”Perheväkivalta jättää lapseen pysyvät jäljet. On yhteiskunnan tehtävä varmistaa, että lapsen haavoittuva asema tunnistetaan näissä tilanteissa. Kannatan ehdottomasti asian edistämistä”, Kaunistola päättää.