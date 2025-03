Vehka Kurjenmiekan Jouka Lumisalon ihastumisoppi on feministinen lukuromaani

Jouka Lumisalon ihastumisoppi on lukuromaani uusista aluista. Tyylillisesti se on yhdistelmä Gilmoren tyttöjä ja Bridget Jonesia. Vehka Kurjenmiekka on suosittu somevaikuttaja, joka juontaa suosittua Nobel tai ei mitään -podcastia ja kirjoittaa Nörttitytöt-sivustolla. Hänen teoksensa ovat olleet ehdolla Nuori Aleksis-, Kuvastaja- ja Tähtifantasia-palkinnon saajaksi.