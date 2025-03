Pasi Raassina siirtyy Clear Channel Finlandille johtamaan Future of Media -hanketta ja ohjelmallisen ostamisen kehittämistä

Future of Media -kokonaisuuden tavoitteena on hakea vahvaa kasvua ulkomainonnalle integroimalla digitaalinen ulkomainonta osaksi digitaalista mainontaa, lisätä sen tunnettuutta digitaalisena kanavana sekä madaltaa kynnystä ohjelmalliseen ostamiseen.



Pasi aloittaa uransa Clear Channelilla elokuussa. Clear Channelille hän siirtyy IAB:lta, jossa hän on toiminut Suomen IAB:n toiminnanjohtajana kuuden vuoden ajan. Ennen IAB:ta Pasi on vastannut MTV:llä mm. mainosrahoitteisten digitaalisten medioiden liiketoiminnasta.





”Kiitollisena hyppään mukaan Clear Channelin ammattilaisten joukkoon lomien jälkeen elokuussa. Olo on erittäin innostunut. Vaikka mediakenttä ympärillämme muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan, tietyt perusperiaatteet pysyvät muuttumattomina. “Oikea luova oikealle kohderyhmälle oikea-aikaisesti” on yhä toimiva markkinoinnin perusresepti ja siinä vahvasti digitalisoitunut ulkomainonta on parhaimmillaan. Uskon ulkomainonnan roolin muuttuvan markkinoijan mediapaletissa vuosi vuodelta vahvemmaksi. Loppuun haluan vielä kiittää koko IAB-yhteisöä erinomaisesta yhteistyöstä viimeisen kuuden vuoden aikana.”, kommentoi Pasi Raassina.





”Clear Channel on kasvanut nopeasti ja saavuttanut ulkomainonnan markkinajohtajan aseman vahvan digitalisoinnin ansiosta. Olemme pystyneet osaltamme kasvattamaan Suomen ulkomainosmarkkinaa noin 12,7%* osuuteen mainosmediamarkkinasta, laskettuna virallisista Kantarin luvuista. Haluamme jatkossakin olla mukana kasvattamassa Suomen digitaalisen median markkinaa tuomalla siihen mukaan myös digitaalisen ulkomainonnan. Pasi on juuri oikea henkilö johtamaan tätä muutosta”, sanoo Clear Channelin CDO Lassi Tolonen.





*Kantar Mediamainonnan muutosmittari tammikuu 2025 (vain kk- seurannassa mukana olevat mediat, ei sis. some- ja hakusanamainontaa)