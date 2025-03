KUTSU medialle: Pohjois-Euroopan suurin autoalan jälkimarkkinoiden toimija, MEKO, on mukana Autokorjaamomessuilla 14.-15.3. – Kaikista Suomen autoista joka viides huolletaan tai korjataan MEKOn ketjuihin kuuluvissa korjaamoissa

Infotilaisuudessa MEKOn Suomen toiminnoista vastaava Sanna Reunanen avaa, mitä autoalan sähköistymisessä tapahtuu muualla Euroopassa ja mitä Suomen kannattaa tästä oppia. Lisäksi Ville Schreck kertoo, miten korjaamoliiketoiminta on murroksessa ja mitä se tarkoittaa alan tulevaisuudelle.

- MEKOn visiona on mahdollistaa liikkuminen – tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. Huollamme tai korjaamme kaikista Suomen autoista joka viidennen ja tiedämme miten korjaustarpeiden murros haastaa alaa monesta eri kulmasta. Sähköistyminen muuttaa sekä autojen korjaustarpeita että mekaanikkojen osaamistarpeita. Me vastaamme käynnissä olevaan murrokseen ja koko autoalaa muokkaaviin muutoksiin. Oppeja olemme keränneet esimerkiksi norjalaisilta kollegoiltamme. Norja on Suomea valtavan paljon edellä autojen sähköistymisen osalta, MEKO Finland Oy:n toimitusjohtaja Sanna Reunanen avaa.

Mitä: Tulevaisuuden jälkimarkkinat -infotilaisuus medialle

Missä: Tietovarikko, Autokorjaamomessut, Messukeskus

Milloin: Perjantaina 14.3. klo 9:30–10:00, heti Messukeskuksen oman tiedotustilaisuuden jälkeen.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan MEKOn toimintaan Suomessa osastolle 3e11. Medialle on osastolla kuohuviinitarjoilu sekä oma materiaalipaketti jaossa.

Autokorjaamomessut järjestetään seitsemän vuoden tauon jälkeen samaan aikaan Automessujen kanssa ja MEKO esittelee toimintojaan Suomessa omalla isolla osastollaan. Aiemmin Koivunen Oy:nä tunnettu MEKO avaa näkymiä autoalan jälkimarkkinoiden tulevaisuuteen ja osastolla voi tutustua tuoteuutuuksiin, työnäytöksiin ja tavata alan asiantuntijoita. Median edustajat pääsevät messuille pressikortilla akkreditoitumalla ennakkoon.

Lisätietoja messuille saapumisesta löydät Messukeskuksen sivuilta, täältä >>

MEKOn osastolla voi tutustua kaikkiin MEKOn Suomessa toimiviin brändeihin ja konsepteihin: Fixus, Mekonomen, Ykkösketju, MECA Truck, ToolPack, ProMeister. Osasto löytyy hallista 3 paikalta 3e11. Tervetuloa tutustumaan ajoneuvoalan uusimpiin ratkaisuihin MEKOn osastolle. Ohjelmassa on työnäytöksiä, esittelyitä ja asiantuntijakeskusteluja.

Ohjelmaa messuilla MEKOn osastolla:

Drifting-kuljettaja Elena Helme paikalla molempina päivinä klo 10–18

Rallisimulaattori

ATH-nosturien esittely

Diagnostiikkalaitteet esillä

Asiantuntijat ja laite-esittelyt:

Ivan Milojkovic (ATH HEINL): Autonosturit, ilmastointikoneet ja rengaskoneet (jatkuva esittely)

Robert Van Der Mer (Gedore Automotive): Työkaluvaunun esittely (jatkuva esittely)

Coverion: Uudet sähköautojen akkukotelon suojapanssarit, demo esillä

Teemu Isoniemi: Varastoautomatiikan (AutoStore) esittelyä

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt ennakkoon:

Leena Honkajuuri

MEKO Finland Oy, viestintä

leena.honkajuuri@fi.meko.com p. 040 1955943



