MUISTUTUSKUTSU: 100 litraa sahtia -elokuvan kriitikko- ja lehdistönäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa ja Oulussa – lehdistötilaisuus Helsingissä 11.3.

Kaksintaistelut alkavat – heidät nähdään apuvalmentajina The Voice of Finlandissa 4.3.2025 09:30:00 EET | Tiedote

The Voice of Finlandissa kilpailu kiristyy, kun Ääni ratkaisee -vaiheen jälkeen on kaksintaisteluiden aika. Tähtivalmentajilla on tiimeissään 12 laulajaa, Maija Vilkkumaalla on poikkeuksellisesti 13 laulajaa.