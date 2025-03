Mökkikauppakausi käynnistymässä tänä vuonna varhain

Tyypillisesti mökkikaupan vilkas aika ajoittuu toukokuulta syys-lokakuulle, mutta tänä vuonna kaupoille päästiin Kiinteistömaailmassa jo helmikuussa paristakymmenestä mökistä. Esimerkiksi viime vuonna vasta huhtikuussa yllettiin yli kahdenkymmenen mökkikaupan, minkä jälkeen kauppa kävikin vilkkaana aina pitkälle syksyyn.

Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikaisen mukaan vapaa-ajanasuntokaupan voi jakaa tässä ajassa karkeasti kahdenlaisiin kauppoihin.

”Järvenrantamökki ostetaan omaan käyttöön, mieluiten enintään tunnin tai parin päästä kotoa, jotta sitä voi myös paljon käyttää. Ostajat eivät juuri koskaan näissä kauppatilanteissa pohdi vuokrausta tai muuta mökin taloudellista hyödyntämistä, vaan haaveissa on oma rauha ja hyvin yksityinen mökin käyttö”, kuvaa Laurikainen.

”Erilaisten aktiviteettien läheisyydessä, ennen muuta laskettelukeskuksissa, olevia mökkejä ostetaan sen sijaan aivan eri kulmalla. Lähes jokainen ostaja pohtii myös asunnon vuokrattavuutta. Tyypillinen suunnitelma on sellainen, että muutaman viikon vuodessa mökki on omassa tai laajennetun perheen käytössä ja lopun ajan vuokralla”, Laurikainen lisää.





Välittäjän neuvo: laita mökki myyntiin silloin, kun se on vielä kohtalaisessa kunnossa

Vaikka järvenrantamökki onkin yksityinen paikka, työleiriä siitä ei toivota.

”Jos oman mökin käyttö on käynyt vähäiseksi, kannustamme tekemään päätöksiä sen myyntiin laittamisesta ennemmin kuin myöhemmin. Mökille on huomattavasti helpompi löytää ostaja ja hinta on parempi, jos mökki on suhteellisen hyvässä kunnossa ja äskettäin asutun oloinen”, Laurikainen sanoo.

Jos vastassa on pajukkoa pihamaalla ja repsahtamaan päässeet räystäät, on myyjän asema hintaneuvotteluissa selkeästi huonompi.





Viisi faktaa mökkikaupasta

Vapaa-ajanasuntojen keskihinta (mediaani) on ollut Suomessa jo 10 vuoden ajan noin 90 000 euroa. Vain koronavuosi 2021 nosti hetkellisesti mediaanin lähelle 100 000 euroa.



Mökkikauppoja tehtiin viime vuonna noin 3600 kappaletta. Se on vähemmän kuin koronavuosina, mutta enemmän kuin koronaa edeltävinä aikoina.



Järvenrantamökki ostetaan yleensä vain omaan käyttöön; laskettelukeskuksesta tai muusta aktiviteettien lähellä olevasta paikasta yhdistettyyn omaan ja vuokrakäyttöön.



Eniten Suomessa on 1970-luvulla rakennettuja mökkejä ja toiseksi eniten 1980-luvulla rakennettuja mökkejä.



Mökkejä on Suomessa noin 500 000 kappaletta. Niistä alle 1 % vaihtaa omistajaa vuosittain.







