Uusi teknologia parantaa immuunisolujen muokkaukseen perustuvien syöpähoitojen tarkkuutta

Suomalais-amerikkalainen tutkimusryhmä on kehittänyt uuden teknologian, joka parantaa syövän CAR-T-soluhoidon tarkkuutta ja vähentää sivuvaikutuksia. Tämä tutkimus, joka on julkaistu Cancer Research -lehdessä, pohjautuu professori Kalle Sakselan kehittämään sherpabody-teknologiaan. Sherpabodyt ovat pieniä ja helposti muokattavia proteiineja, jotka voivat tunnistaa syöpäsolujen pintarakenteita tarkasti.

CAR-T-soluhoidossa potilaiden immuunisolut ohjelmoidaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan. Vaikka hoito on ollut menestyksekäs leukemioiden hoidossa, tavallisten kiinteiden syöpäkasvaimien hoidossa on ollut haasteita. Kiinteissä syövissä ei ole löydetty selkeitä pintarakenteita, mikä on johtanut terveiden kudosten vaurioitumiseen ja vakaviinkin sivuvaikutuksiin.

Tutkimuksessa osoitettiin sherpabody-teknologian soveltuvan erityisen hyvin CAR-T-solujen kohdentamiseen. Sherpabody-ohjatut CAR-T-solut tuhosivat tehokkaasti ja tarkasti syöpäsoluja sekä kudosviljelymalleissa että hiirikokeissa. Lisäksi havaittiin, että sherpabody-ohjatuilla CAR-T-soluilla oli vähemmän taipumusta toiminnalliseen uupumiseen verrattuna perinteiseen teknologiaan.

– Paljon on vielä työtä edessä, jotta CAR-T soluterapia saadaan tehokkaasti valjastettua myös monien edelleen usein hyvin vaikeasti hoidettavien kiinteiden syöpäkasvaimien hoitoon, mutta tässä tutkimuksessa kehitetyillä uusilla työkaluilla on nyt erittäin hyvä jatkaa tätä tavoitetta kohden, Sakselan ryhmän tutkijatohtori Tapio Kesti toteaa.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston professorien Päivi Ojalan ja Sirpa Lepän sekä Kalifornian yliopiston (UCSF) Cell Design Instituten johtajan Wendell Limin kanssa.