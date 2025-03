Miten oppia pois kehollistetusta kurista?

Tanssitaiteilija Wojciech Grudziński ja laulaja, teatterintekijä Maria Magdalena Kozłowska tarttuvat uudessa yhteisteoksessaan opettajien ja oppilaiden välisiin valtasuhteisiin ja niiden vaikutuksiin. Kiinnostus aihetta kohtaan lähtee molempien kohdalla omakohtaisista kokemuksista klassisen taidekoulutuksen parissa.

- Koska minulla on balettitausta, kasvoin klassisen taidekasvatuksen piirissä, jossa hierarkiat ovat edelleen tärkeässä asemassa. Tämä kokemus on tehnyt minut tietoiseksi siitä, miten auktoriteetti, kuri ja valtadynamiikka muokkaavat oppimisprosessin lisäksi myös kehoa itseään, miten liike, muisti ja käyttäytyminen koodataan näiden suhteiden kautta, Grudziński taustoittaa.

- Kun olin 7-vuotias, aloin käydä musiikkikoulua, mikä Puolassa tarkoitti, että lapsuus oli ohi. Musiikin teorian opiskelu ja soittimen harjoittelu tavallisen opetuksen ohella eivät jättäneet juurikaan aikaa ystävyyssuhteille tai leikkimiselle. Se oli myös henkisesti melko armoton ympäristö. Opettajat tekivät selväksi, että jos et ole tarpeeksi lahjakas, mikään määrä kovaa työtä ei koskaan korvaa sitä. Tämä pakkomielle käsityötaitoon ja omaan erityiseen tehtävään yhteiskunnassa jotenkin yhdistää tanssijoita ja muusikoita, pohtii puolestaan Kozłowska.

TEACH ME NOT! -teoksessa Grudziński ja Kozłowska kumppaneineen tutkivat, miten nämä kokemukset vaikuttavat yksilön elämän kulkuun pitkään virallisen koulutuksen päättymisen jälkeen. Vaikka teos ammentaa suoraan baletin ja klassisen taidekasvatuksen maailmasta, se puhuttelee myös yleisemmällä tasolla: Opettajan ja oppilaan välinen dynamiikka on asia, jonka monet meistä ovat kohdanneet eri muodoissaan. Teos on yritys kyseenalaistaa nämä valtarakenteet ja kysyä, mitä tapahtuu, kun yritämme purkaa meille annettuja opetuksia.

Wojciech Grudziński (1991) on puolalainen taiteilija, koreografi ja tanssija, joka asuu Amsterdamissa. Hänen teoksensa käsittelevät muun muassa (suoria ja epäsuoria) valtasuhteita teatterin ja tanssin kentällä. Grudziński opiskeli tanssia Varsovan balettikoulussa ja CODARTS-taideyliopistossa Rotterdamissa sekä suoritti maisterin tutkintonsa esittävien taiteiden koulutusohjelmassa DAS Theatressa Amsterdamissa vuosina 2021–2023.

Grudzińskin taiteellisen tutkimuksen ytimessä ovat inklusiivisuus, queeriys ja moninaisuus. Hänen työskentelyään luonnehtivat vapaus, rajattomuus ja häpeilemättömyys. Grudzińskin teokset ovat kunnianosoituksia tanssin ja koreografian perinnölle, jonka puitteissa hän pyrkii luomaan tilaa leikille ja juhlistamaan erilaisia kehollisia näkökulmia.

Maria Magdalena Kozłowska on Zielona Górassa, Puolassa syntynyt laulaja, kirjoittaja ja teatterintekijä. Hän on valmistunut Varsovan yliopiston Inter-Area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences -ohjelmasta sekä esittävien taiteiden maisteriohjelmasta DAS Theatresta Amsterdamista.

Kozlowskan esitykset ja videoteokset kuvaavat laulavia naisia ja äänellisiä utopioita. Hän työskentelee usein klassisten muusikoiden ja oopperalaulajien kanssa tarkastellen musiikin esittämistä sekä laulavan äänen affektiivista työtä. Lisäksi hän tutkii äänen ja maiseman yhteen kietoutumista rakentamalla hetkellisiä näyttämöitä luontoon ja julkisiin tiloihin.

TEACH ME NOT! nähdään Zodiak Stagella yhteensä seitsemän kertaa ajalla 2.4.–10.4.2025. Lue Wojciech Grudzińskin ja Maria Magdalena Kozłowskan koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

Esitykset ovat Zodiakin, varsovalaisen Nowy Teatr’n sekä Adam Mickiewicz Instituten yhteistuotanto. Esitykset ovat myös on osa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan Puolan kansainvälistä kulttuuriohjelmaa 2025.

KANTAESITYS

Wojciech Grudziński – Maria Magdalena Kozłowska: TEACH ME NOT!

Koreografia, esiintyminen: Wojciech Grudziński

Taiteellinen yhteistyö, esiintyminen: Maria Magdalena Kozłowska

Dramaturginen tuki: Klaudia Hartung-Wójciak, Joanna Ostrowska

Teksti: Weronika Murek

Outside Eye: Igor Cardellini

Video, lavastussuunnittelu: Rafał Dominik

Pukusuunnittelu: Marta Szypulska

Valosuunnittelu: Jacqueline Sobiszewski

Musiikki, ääni: Lubomir Grzelak, Wojtek Blecharz

Kuratoriaalinen tuki: Olga Drygas

Kiitos: Emilia Cholewicka

Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Wojciech Grudziński, Nowy Teatr, Adam Mickiewicz Institute

Tuella: ICK Dans Amsterdam

Adam Mickiewicz Instituutin osajärjestämä tapahtuma on osa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan Puolan kansainvälistä kulttuuriohjelmaa 2025.

Tukija: Ministry of Culture and National Heritage, Republic of Poland.

Tukija: The Capital City of Warsaw.

Teos nähdään Nowy Teatr’n ohjelmistossa syksyllä 2025.

Maailman ensi-ilta: ke 2.4.2025 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: to 3.4. klo 19.00 | pe 4.4. klo 19.00 | la 5.4. klo 15.00 | ti 8.4. klo 19.00 | ke 9.4. klo 19.00 | to 10.4. klo 19.00

Taiteilijatapaaminen pe 4.4. esityksen jälkeen.

Liput: 32 / 29 / 16 eur

