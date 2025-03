Naantalin voimalaitoksella havaitun asennusvirheen aiheuttamien jätevesivuotojen vaikutukset mereen ovat jääneet vähäisiksi

Selvitysten mukaan asennusvirhe on tapahtunut vuosina 2016–2017 voimalaitoksen NA4-monipolttoaineyksikön rakennustöiden yhteydessä, jolloin NA4-yksikön jätevedenpumppaamon paineviemäri kytkettiin virheellisesti hulevesiviemäriin. Lisäksi saman asennusvirheen vuoksi myös savukaasupesurin teollisuusjätevesiä on johdettu syksystä 2023 alkaen hulevesiviemäriin, vaikka vedet olisi pitänyt johtaa jätevedenpuhdistamolle. Kyseinen hulevesiviemäri liittyy jäähdytysvesikanaaliin, jonka kautta vedet ovat johtuneet mereen Naantalin sataman laiturin alta. Tilanne korjattiin heti asennusvirheen havaitsemisen jälkeen väliaikaisella ratkaisulla 7.2.2025 ja kiinteällä asennuksella 8.2.2025, ja kaikki jätevedet on sen jälkeen ohjattu jätevesiviemäriin.

Selvityspyynnössä ELY-keskus pyysi toimittamaan asiantuntijan arvion mereen johdettujen jätevesien määrästä ja vesistä aiheutuneesta kuormituksesta sekä arvion vesistövaikutuksista. Asiantuntija-arvion on tehnyt Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Selvitysten mukaan talousjätevesiä on päässyt mereen vuoden 2017 lopusta alkaen 7.2.2025 asti noin 1500 m3/v. Talousjätevesiä on päässyt mereen ainoastaan NA4-laitokselta. Laitoksen vanhemmista osista talousjätevedet on johdettu jätevedenpuhdistamolle. Talousjätevedet sisältävät tyypillisesti ravinteita, BHK-kuormitusta sekä ulosteperäistä bakteerikuormitusta.

Teollisuusvesiä johdettiin asennusvirheen takia mereen 11.10.2023 - 7.2.2025 välisenä aikana yhteensä noin 27 800 m3. Teollisuusjätevedet ovat analyysien mukaan sisältäneet mm. kiintoainetta ja metalleja. Pitoisuudet ovat ylittäneet 28.6.2019 myönnetyssä ympäristöluvassa (Nro 272/2019, Dnro ESAVI/16772/2018) annetut savukaasupesurin mereen johdettavien jätevesien raja-arvot kiintoaineen, kromin, kuparin, elohopean, nikkelin, lyijyn ja sinkin osalta.

Talousjätevesien vesistövaikutuksia on arvioitu Turun merialueen tarkkailutulosten perusteella. Naantalin edustan merialueen vedenlaatua on tarkkailtu havaintopaikoissa 280 (Ajonpää), 285 (Naantalinsalmi) ja 290 (Kuparivuori). Turun ympäristön merialuetta on tutkittu kaupunkiseudun yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesikuormituksen velvoitteena vuosittain 1960-luvun lopulta lähtien. Lisäksi Naantalin satamassa on tehty hulevesien vaikutusten seurantaa vuodesta 2019.

Talousjätevesien vaikutuksia tarkkailupisteiden hygieeniseen tilaan ei ole havaittavissa tarkkailutulosten perusteella. Talousvesien vaikutukset eivät näy myöskään tarkkailupisteiden ammoniumtyppi-, kokonaistyppi- tai fosforipitoisuuksissa.

Talousjätevedet ovat sekoittuneet suureen vesimäärään ja mahdolliset vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Myös teollisuusjätevesien osalta selvityksessä on todettu, että metallikuormitus on todennäköisesti laimentunut nopeasti, koska veden sekoittumisolosuhteet purkualueella ovat hyvät.

Sedimenttitutkimuksilla tullaan vielä varmistamaan, ettei meren pohjaan ole päätynyt liikaa haitta-aineita.

