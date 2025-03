SDP:n Ilmari Nurminen: Hallitus ei saa vaarantaa Coxan ja Tays:n sydänsairaalan toimintaa hankintalain uudistuksessa

- Lakiuudistuksen valmistelussa on painottunut voimakkaasti yksityisten yritysten edun ajaminen veronmaksajien edun kustannuksella. Poikkeuksellisestivalmisteluryhmään kuuluneet valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuntaliitto sekä hyvinvointialueiden Hyvil Oy ovat jättäneet työryhmän esitykseen eriävän mielipiteen. Eriävissä mielipiteissä nostetaan esiin, että esitys uhkaa nostaa julkisia kustannuksia, eikä siinä ole riittävästi huomioitu yleistä etua, toteaa Nurminen.



Hallituksen esitys estäisi hyvin suuren osan nykyisestä ns. in house-toiminnasta. In house-hankinnoissa kunnat ja hyvinvointialueet teettävät omistamillaan yrityksillä sellaisia palveluita, joita ne eivät saa syystä tai toisesta kustannustehokkaasti ja toimintaansa parhaiten palvelevilla tavoilla hankittua markkinoilta. Pirkanmaan hyvinvointialueen Coxan ja Tays Sydänsairaala ovat toiminnassaan nojautuneet näihin hankintoihin.



- Ehdotettu muutos pakottaisi Coxan ja Sydänsairaalan muuttamaan nykyistä toimintaansa, eikä se ei voisi enäätämän takia tehdä yhteistyötä mm. Fimlab Oy:n tai Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa, mikä tarkoittaisi volyymien ja niistä aiemmin saatujen etujen menettämistä. Tämä uhkaa Coxan ja Sydänsairaalan erinomaisen toimintamallin tulevaisuutta. Miksi rikkoa toimivaa ja vielä Kokoomuksen vahtivuorolla, Nurminen pohtii.

Kirjallisessa kysymyksessään Nurminen kysyy, aikooko hallitus korjata esitystään siten, että Coxa Oy:n ja TaysSydänsairaala Oy:n toiminnalla olisi edellytykset jatkua nykymuotoisena ja nykyisen tasoisena jatkossakin.