Antigender-liike on uhka demokratialle ja yhteiskuntarauhalle

Tarve naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolustamiselle on akuutimpi kuin pitkään aikaan, sillä antigender-liike on saanut tuulta purjeisiin presidentti Trumpin valtaannousun jälkeen Yhdysvalloissa. Trumpin hallinto on vetänyt tukensa esimerkiksi ohjelmista, joissa puolustetaan aborttioikeutta, edistetään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja vaalitaan sukupuolten moninaisuutta.

Liikehdinnän kiihtyminen näkyy ja tuntuu niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Esimerkiksi Keniassa töitä liikehdinnän vastustamiseksi on tehty jo pitkään.

”Aiemmin kenialaiset johtajat saattoivat argumentoida gender-tietoisuutta vastaan sillä, että se on länsimaista ajattelua, eikä se kuulu Keniaan. Nyt äänensävy on muuttunut. Antigender-ajattelu on vahvistanut asemaansa, kun sitä ajetaan nyt myös lännessä”, kertoo Salome Nduta tasa-arvoa ja naisten oikeuksia edistävän Kenya Hub -järjestön toiminnanjohtaja.

Vaikka Suomessa tasa-arvon eteen on tehty töitä jo yli 130 vuotta, uhkaa antigender-liike saavutettuja tuloksia myös täällä. Liikkeen kannatus näkyy esimerkiksi aborttioikeuden, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien sekä seksuaalikasvatuksen vastustamisena sekä naisiin kohdistuvan vihapuheen ja väkivallan kasvamisena.

”Se näkyy valitettavasti myös siten, että antigender-ilmiöstä julkisesti puhuvien ihmisoikeustoimijoiden ja tutkijoiden asiantuntemusta kyseenalaistetaan ja heidät pyritään hiljentämään esimerkiksi maalittamalla”, sanoo vaikuttamisen päällikkö Anniina Vainio Naisjärjestöjen Keskusliitosta.

Tasa-arvon takapakki ja autoritarismi kulkevat käsi kädessä

Mistään uudesta ilmiöstä ei ole kuitenkaan kyse. Liikehdintä sai alkunsa YK:n Pekingin naisten oikeuksien maailmankonferenssissa, josta on tänä vuonna kulunut 30 vuotta. Pekingissä katolinen kirkko ryhtyi vastustamaan gender-termiä eli sosiaalisen sukupuolen käsitettä, sillä se nähtiin niin sanotun luonnollisen järjestyksen vastaisena.

Antigender-toiminnan näkyviä tavoitteita ovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien, seksuaalikasvatuksen ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien vastustaminen, mutta liikkeen perimmäisenä päämääränä on patriarkaalinen ja heteronormatiivinen yhteiskunta, joka on vähemmän demokraattinen ja liberaali.

“On hyvä muistaa, että tasa-arvon takapakki ja autoritarismi kulkevat monessa maassa käsi kädessä ja mahdollistavat sen, että valta siirtyy entistä pienemmälle joukolle, kun naisten ja vähemmistöjen ääntä hiljennetään”, Fingon puheenjohtaja Eva Biaudet toteaa.

Vahvempia vastavoimia tarvitaan niin Suomessa kuin globaalisti

Elämme tällä hetkellä epävarmassa maailmassa, mikä heijastuu myös ihmisoikeuksiin. Samaan aikaan antigender-liikehdinnän rinnalla yhteiskunnat militarisoituvat.

”Tämän kehityksen myötä on vaarassa käydä niin, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo aletaan nähdä toissijaisina ja jopa haitallisina. Tarvitsemme ihmisoikeuksien, vahvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan sekä lujan oikeusvaltion rohkeita puolustajia meillä Suomessa, Euroopan unionissa ja globaalilla tasolla”, Vainio sanoo.

Naiset kattavat noin puolet maailman väestöstä, eli toisin sanoen yli 4 miljardin ihmisen oikeudet ovat nyt uhattuina. Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat paitsi turvallisempia, myös taloudellisesti ja sosiaalisesti vahvempia ja vakaampia. Siksi maailmalla ei ole varaa ottaa askeltakaan taaksepäin, vaan se tarvitsee vahvempia toimia tasa-arvon takapakin kääntämiseksi.