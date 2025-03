THL: Kela-korvauskokeilu 65 vuotta täyttäneiden lääkärikäynneistä on kytkettävä julkisiin terveyspalveluihin

Lintuinfluenssan riski kasvaa, kun lintujen kevätmuutto alkaa – rokotukset kohderyhmille alkamassa 6.3.2025 12:31:46 EET | Tiedote

Lintujen kevätmuutto lisää lintuinfluenssatartuntojen riskiä. Suomessa on tänä vuonna havaittu lintuinfluenssaa toistaiseksi tammikuun lopussa Turussa naakoilla sekä helmikuussa Taivassalossa kanahaukalla. Ihmisillä lintuinfluenssatartuntoja ei ole Suomessa todettu lainkaan, mutta muualla Euroopassa ja maailmalla niitä on ollut. Lintuinfluenssa on viruksen aiheuttama tauti, jota esiintyy erityisesti linnuilla. Linnuista se voi tarttua esimerkiksi turkiseläimiin ja siipikarjaan. Yhdysvalloissa virusta on todettu myös lypsykarjassa. Lintuinfluenssa ei tartu helposti ihmisiin. Ihminen voi kuitenkin saada tartunnan sairaista tai kuolleista eläimistä tai niiden eritteistä. Virus voi aiheuttaa ihmiselle oireettoman tai lievän hengitystieinfektion, mutta myös vakavan taudin. Tartuntoja voi ehkäistä välttämällä koskemista kuolleisiin ja sairaisiin lintuihin tai muihin villieläimiin sekä niiden eritteillä tahriintuneisiin pintoihin. Hyvinvointialueet vastaavat rokotusten järjestämisestä Lintuin