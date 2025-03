Hirviö tuo ekokriisin iholle

Palkitun ympäristötoimittajan J. P. Laitisen Hirviö on vimmainen päiväkirjaromaani, jossa faktapohjaiset kuvaukset ilmastonmuutoksesta, sukupuutoista ja ekosysteemien tuhosta ankkuroivat fiktiivisen tarinan todellisuuteen.

Päähenkilö on puolisonsa menettänyt kirjailija, jonka kirjoitustyö polkee paikoillaan. Jotain tehdäkseen hän ryhtyy radikaalin ympäristöaktivistin haamukirjoittajaksi. Surun ja tuhokuvien keskellä hän alkaa luoda tarinaa, jossa aika kääntyy nurin: hiili ja öljy palautetaan maan sisään, ja sukupuuttoon kuollut muuttokyyhky herää eloon. Ehkä ihmiskunnalla onkin yhä toivoa?

"Ekokriisi on poliittinen kysymys, ei kuluttajan valinta"

J. P. Laitinen on tehnyt pitkän uran ympäristötoimittajana ja tietokirjailijana. Hirviö-romaanissaan hän haastaa ikuisen talouskasvun ajatuksen.

"Nykyään puhutaan aineettomasta, vihreästä kasvusta. Väitetään, että talouskasvu voisi perustua tietoon tai innovaatioihin ilman, että luonnonvarojen käyttö ja ilmastopäästöt samalla kasvaisivat. Ikävä kyllä sellaisesta ei ole uskottavaa näyttöä."

"Haastan taloustieteilijät näyttämään, missä sitä aineetonta kasvua oikein tapahtuu!"

Laitisesta näyttää siltä, että aineeton kasvu on vain uusi kestävän kehityksen mantra, joka oikeuttaa tuhoisan nykymenon.

Hirviö ei kuitenkaan saarnaa tai syyllistä. Laitinen painottaa, että ekokriisi on poliittinen kysymys, ei kuluttajan valinta. Hän muistuttaa, että hiilijalanjäljen käsitteen loi alun perin öljyjätti BP:n viestintätoimisto.

"Ei pidä harhautua luulemaan, että ilmastokriisi ratkaistaan kotona tai ruokakaupassa. Isot päätökset tehdään politiikassa ja yrityksissä."

Historiasta toivoa

Laitinen ammentaa toivoa ihmiskunnan menneisyydestä. Vaikka nykyinen aikahorisonttimme on hänen mukaansa typistynyt lähes nollaan, on monia kulttuureja, joissa asioita on suunniteltu satojen tai tuhansien vuosien päähän.

"Tämä oli suuri oivallus Hirviötä kirjoittaessa: oma lyhytnäköinen kulttuurimme ei ole syntynyt vahingossa. Se ei ole rakentunut kohtalonomaisesti eikä sitä ole kirjoitettu geeneihin. Se on syntynyt ihmisten valintojen seurauksena. Siksi sen voi myös muuttaa."

Hirviö näyttää lukijalle, miksi mikään tulevaisuus ei ole väistämätön – ja miksi toivo on aina läsnä.

Tekijästä

J. P. Laitinen (s. 1975) on monipuolinen kirjoittaja ja taiteilija. Hänen esikoisromaaninsa Lume (Teos, 2019) sai kaksi kirjallisuuspalkintoa. Kriitikot ovat verranneet romaania Handken, Bernhardin, MacEwanin ja Dostojevskin tuotantoon. Laitinen on kirjoittanut kaksi tietokirjaa ympäristöaiheista, ja hänet on palkittu ympäristötoimittajana useaan otteeseen, mm. tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnolla.



