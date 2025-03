Tulevana kesänä päällystetään edelleen moninkertainen määrä tieverkkoa normaalivuoteen verrattuna

Korjausvelkarahoitus vahvistaa tieverkkoa

Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen alueella myönnettiin vuodelle 2025 korjausvelkarahoitusta 23,68 miljoonaa euroa. Näin ollen Pohjalaismaakuntien alueella päällystetyn tieverkon korjaukseen on käytössä kaikkiaan 35 miljoonaa euroa.

– Korjausvelkaraha auttaa hillitsemään korjausvelan kasvua, mutta haasteet eivät poistu. Päällystyskauden jälkeen alueellemme jää yhä satoja kilometrejä huonokuntoisia tai erittäin huonokuntoisia maanteitä, toteaa liikennevastuualueen johtaja Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Päällystyskohteet sijoittuvat pääosin päätieverkolle eli valta- ja kantateille. Korjausvelkarahoitus vahvistaa myös alempaa tieverkkoa. Lisäksi alueellamme päällystetään kävely- ja pyöräteitä noin viisi kilometriä ja huonokuntoisia päällystettyjä teitä parannetaan sorateiksi 16 kilometriä.

Eduskunnan jakovarahankerahoitusta sai yksitoista kohdetta, jotka suuntautuvat alemmalle tieverkolle. Mukana on myös kohteita, jotka kunnostetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Maantieverkon pituus on alueellamme yhteensä 8 600 kilometriä, josta päällystettyjä teitä on noin 6 000 kilometriä.

Päällysteiden paikkaustyöt käynnistyvät kevään myötä

Pohjalaismaakuntien alueella päällystevaurioiden paikkausta tehdään läpi vuoden tarpeiden mukaisesti. Kevät tuo tullessaan laajempia päällystevaurioita, joiden myötä käynnistetään laajemmat paikkaustyöt.

Ensimmäiset paikkaustoimenpiteet tehdään päätieverkolle valta- ja kantateille sekä alemmalla tieverkolle siten, että kohteista korjataan pahimmat liikenneturvallisuutta vaarantavat päällystevauriot.

Tiestön huonosta kunnosta ilmoitetaan ensisijaisesti Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylään tai liikennettä vaarantavista ongelmista suoraan Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7).

Tulevan kesän merkittävimmät päällystyskohteet

Valtatie 3, Vaasan moottoritie, Vaasa, 4,6 kilometriä

Valtatie 8, Satakunnan raja - Finnby, Kristiinankaupunki, 9,4 kilometriä

Valtatie 8, Kalmossa - Brännbacken, Närpiö, 16,3 kilometriä

Valtatie 8, Kokkola - Riipankangas, Kokkola, 8,1 kilometriä

Kantatie 63, Hahtomaa - Kauhava, Kauhava, 13,4 kilometriä

Kantatie 63, Toholampi- Pohjois-Pohjanmaan raja, Toholampi, 10,5 kilometriä

Kantatie 66, Sarvikas- Mäyry, Kuortane, 12,8 kilometriä

Kantatie 67, Pjelax- Teuva, Teuva, 14,3 kilometriä

Sorateiksi parannettavia kohteita

Maantie 7112 Hirvijoki, Lapua, 4,0 kilometriä

Maantie 17023 Härkmeri, Kristiinankaupunki, 4,1 kilometriä

Maantie 17093 Bäcklidvägen, Närpiö, 3,8 kilometriä

Maantie 17409 Ilkkalanharju, Ilmajoki, 1,0 kilometriä

Maantie 17721 Uusikylä, Alajärvi, 3,1 kilometriä

Kävely- ja pyörätie kohteita

Hirvijoen kevyen liikenteen väylä, Lapua, 0,5 kilometriä

Lohtajantien kevyen liikenteen väylä Kokkola, 1,7 kilometriä

Marinkaisten keskustan kevyen liikenteen väylä Kokkola, 1,2 kilometriä