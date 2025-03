Neuvottelutulos Energiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta on hyväksytty

Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry ja Suomen Konepäällystöliitto ry ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen Energiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta. Työehtosopimus on kolmivuotinen, ja sopimuskauden viimeinen vuosi on irtisanottavissa. Työehtosopimuksen piirissä on noin 5000 toimihenkilöä.