FA lobbaa arjen puolesta: huijausten torjunta, lisäeläkesäästäminen, ASP-uudistus ja kansalaisten vaurastuminen asialistan kärjessä

FA:n Ahosniemi: Murron työryhmän kasvuraportti on kunnianhimoinen, mutta kansankapitalismiin kaivataan kasvua vauhdittavia konkreettisia tekoja 28.2.2025 15:52:41 EET | Tiedote

Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi pitää Risto Murron kasvutyöryhmän raportin otetta kunnianhimoisena, mutta lisää konkretiaa kaivataan erityisesti kansankapitalismin edistämisessä. Raportissa esitetty osakesäästötilin monipuolistaminen on Ahosniemen mukaan tutkimisen arvoinen ehdotus. Hallitusohjelmassa on myös useita kansankapitalismia edistäviä toimia, jotka odottavat vielä toteuttamistaan. Perintö- ja lahjaveron poiston kompensointia on mietittävä tarkkaan. Esimerkiksi oman asunnon myynnin pitäisi tapahtua vastaisuudessakin ilman myyntivoittoveroa. Valtion vahvaa roolia pörssiyhtiöiden omistuksessa on syytä purkaa, mutta hallitusti. Rahoitusten siirtäminen kasvuyrityksiin on viisasta, jotta yrityskanta uudistuisi ja talouskasvu vauhdittuisi.