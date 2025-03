Demarinuorten Kangaskolkka: Hyvinvointialueilla on toteutettava laajamittainen kuuden tunnin työpäivän kokeilu täyden palkan turvin

Demarinuorten Kangaskolkka: Perintöverosta luopuminen on edesvastuutonta haihattelua 28.9.2024 08:38:44 EEST | Tiedote

Demarinuoret ei kannata Keskuskauppakamarin esitystä perintöveron poistamisesta. Perintöveroa ei voida käsittää pelkästään taloudellisena rasitteena, vaan merkittävänä yhteiskunnallisena työkaluna, jolla pyritään ehkäisemään varallisuuserojen kasvua. Suomen valtio ottaa ensi vuonna Orpon hallituksen johdolla velkaa 12,2 miljardia euroa. Kun valtiontalous on näin heikoissa kantimissa, on edesvastuutonta ajaa veropohjan rapauttamista omien eturyhmien iloksi. On myös huomionarvoista, että tulevina vuosina perintöveron suhteellinen merkitys valtiontalouden tulopohjassa tulee merkittävästi kasvamaan Suomen väestörakenteen takia. – Perintövero on yksi oikeudenmukaisimmista verolajeista, sillä se ei kohdistu ihmisten ansiotuloihin tai rasita suoraan heidän elintasoaan. Ilman perintöveroa suuri osa vauraudesta kasautuisi yhä harvemmille, mikä lisäisi eriarvoisuutta aivan kuten 2000-luvun kehitys Ruotsissa on osoittanut. Keskuskauppakamarin esitys jättää huomiotta yhteiskunnalliset ja sosiaalis