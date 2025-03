Kolme saarta. Isä, äiti ja minä. – Sophia Janssonin huima omaelämäkerta ilmestyy syksyllä

Sophia Jansson (s. 1962 Helsingissä) on Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja sekä vastaa yhdessä muiden perillisten kanssa Tove Janssonin kuolinpesästä. Hän on Tove Janssonin Lars-veljen tytär. Muistelmateos Kolme saarta on hänen esikoisteoksensa.

Kirja ilmestyy samaan aikaan myös ruotsiksi Tre öar. Mamma, pappa och jag Förlagetin kustantamana. Kirjan on suomentanut Jyrki Kiiskinen.

