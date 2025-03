SDP:n Matias Mäkynen: Hallituksen sote-leikkaukset uhkaavat lisätä naisten hoivavastuuta

SDP:n Mäkynen: Historiaton hallitus rakentaa jälleen uutta lama-ajan lasten sukupolvea 1.3.2025 08:32:00 EET | Tiedote

Viikolla saimme kuulla, että Suomi on vajonnut osittain lamaan ja että työttömyys on kasvanut merkittävästi, ollen jo lähes yhdeksän prosenttia. Osin syynä on suhdanne, mutta hallitus on myös omilla, huonosti ajoitetuilla toimillaan vaikeuttanut taloustilannetta ja heikentänyt työllisyyttä. Samalla se ajaa perheitä köyhyyteen, muistuttaa Matias Mäkynen.