EU esittää suden suojelun lieventämistä

Komission perjantainen (7.3.2025) ehdotus suden suojelun lieventämisestä käsitellään EU:n parlamentissa ja jäsenmaiden ympäristöministerien neuvostossa.

Mennäkseen läpi parlamentissa esitys tarvitsee enemmistön tuen taakseen.

Ministerineuvostossa esitys tarvitsee tuekseen 55 % jäsenmaiden määrästä ja 65 % EU-jäsenmaiden väkimäärästä laskien. Kun komissio esitti suojelustatuksen muutosehdotuksen tekemistä Bernin sopimukselle viime vuonna, edellä todettu enemmistö jäsenmaista löytyi.

Suomi on kannattanut suden suojelun lieventämistä. Vaikka suojelun lieventäminen toteutuisikin, suden metsästys on mahdollista vain, mikäli jäsenmaassa suden suojelu on suotuisalla suojelun tasolla.

Nyt lausunnolla olevasta suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskevasta maa- ja metsätalousministeriön metsästyslain 41 pykälän perusteluesityksessä todetaan, että susi ei ole suotuisalla suojelun tasolla.

Suomen kevättalvinen susikanta on Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 300 sutta. Ruotsissa susikanta lasketaan syksyn tilanteessa. Tällöin Suomessa oli Luken mukaan lähes 500 sutta tuoreimman kanta-arvion mukaan.

Metsästäjäliitto katsoo, että käsittelyssä olevassa suurpetolaissa on eduskunnan hyväksyttävä sudelle viitearvo, joka osoittaa, että susi on suotuisalla suojelun tasolla. Ruotsissa suojelun viitearvoksi eli käytännössä susikannan kooksi ollaan määrittelemässä 170 sutta nykyisen 300 suden sijasta.

Metsästäjäliiton mielestä on tärkeää, että kaikki osalliset antavat lakiesitykseen lausuntonsa ja kuvaavat paikallista tilannetta niin susien kuin myös karhujen ja ilvesten osalta. Suurpetolain esitystä koskevat lausunnot on jätettävä ministeriöön viimeistään keskiviikkona 12. maaliskuuta 2025.

Komission esitys löytyy täältä https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_711