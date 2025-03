Ministeri Bergqvist Naistenpäivän johdosta: Esikuvien merkitys urheilun tasa-arvotyössä on tärkeä

– Suomea pidetään sukupuolten tasa-arvon mallimaana. Paljon positiivista on tietenkin tapahtunut viime vuosikymmenten aikana, mutta parannettavaakin löytyy. Esimerkiksi naiset ovat edelleen vähemmistönä liikunnan ja urheilun päätöksentekopaikoilla ja valtakunnallisen liikuntajärjestön hallituksen jäsenistä naisia on vain vajaa kolmasosa. Yhä edelleen on järjestöjä, joiden hallituksissa ei ole yhtään naista tai miestä, sanoi ministeri Sandra Bergqvist.

– Liiaksi kiinnitetään vielä tänäkin päivänä huomiota epäolennaisiin seikkoihin, kuten naisurheilijoiden ulkonäköön ja mediassa ja julkisuudessa naisten harjoittamat lajit tai suoritukset jäävät usein vailla huomiota. Keskustelussa nousi myös hyvin esille hyvin konkreettisia kysymyksiä, jossa meillä on vielä parannettavaa urheilutoiminnan saralla. Tällaisia ovat esimerkiksi tarve saada naispuolisia esikuvia sekä urheilija että etenkin valmentajapuolella.



– Tasa-arvon edistäminen on nähtävä prosessina. Vuosikymmenten työ on tuottanut tulosta, mutta saavutettuja tavoitteita ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyyksinä. Meidän on yhdessä otettava vastuuta tästä, kehotti Sandra Bergqvist. Tämä naistenpäivän aamiaiskeskustelu oli järjestyksessä toinen ja toivon, että perinne jatkuu tämänkin jälkeen.