Paraisten R-kioskin uusi ilme – Tervetuloa avajaisiin!

Nakkilan R-kioski uudistui – viralliset avajaiset 12.3.! 7.3.2025 14:44:54 EET | Tiedote

Nakkilan R-kioskilla järjestetään avajaiset keskiviikkona 12.3. klo 9 laajan remontin jälkeen. Uudistettu kioski tarjoaa entistäkin paremman asiointikokemuksen, ja kauppiaana jatkaa tuttu Sari Knihti. "Kioski on saanut hienon päivityksen, ja odotamme innolla asiakkaita tutustumaan uudistettuihin tiloihin. Tuntuu kuin pääsisi aloittamaan aivan uudessa kioskissa!" iloitsee kauppias Sari Knihti. Remontin myötä R-kioski panostaa nyt entistä enemmän mukaan otettavan ruoan myyntiin. Tarjolla on laaja valikoima tuoreita välipaloja, lämpimiä ruokia ja muita nopeita herkkuja, jotka voi napata kätevästi matkaan kiireisenkin päivän keskellä. Avajaispäivän kunniaksi luvassa on kakkukahvit, arvontaa ja tunnelmallista haitarinsoittoa. Tule tutustumaan uudistettuun kioskiin ja nauttimaan hyvästä tunnelmasta!