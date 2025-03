Kokoomus paheksuu Keski-Suomen nuorisojärjestön ajatusta äänioikeuden rajoittamisesta

Jaana Pelkonen Helsingin Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi 25.2.2025 07:30:00 EET | Tiedote

Jaana Pelkonen sanoo tavoittelevansa Helsinkiä, joka on tasa-arvoinen, viihtyisä, välittävä ja vetovoimainen, ja jossa jokaisella on toivoa ja mahdollisuuksia. Pelkonen on aiemmin toiminut muun muassa kolme kautta kansanedustajana ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna sekä tehnyt pitkän ja monipuolisen uran media-alan yrittäjänä. Helsingin Kokoomus nimesi maanantaina yhteensä yhdeksän ehdokasta, mikä nostaa ehdokasmäärän jo 123:een.